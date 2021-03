El muchacho partió en un viaje de amigos desde Caldas hacia Cartagena la última semana de febrero y desde entonces desapareció junto con sus acompañantes.

Sus familias solo supieron de ellos días después cuando lograron comunicarse, pero aseguraron que estaban acompañados de hombres que les exigían no revelar su ubicación.

Después de eso, y hasta el pasado 8 de marzo se desconocía que había pasado con ellos. Ese lunes Mauricio fue hallado en una finca de Cáceres, Antioquia.

Ahora decidió contar un poco de su experiencia, aunque confesó que pese a que está bien de salud, todavía está “un poco desorientado”.

El joven contó en Blu Radio que no puede dar ubicaciones precisas de los lugares en los que estuvo, pues poco conoce. Sin embargo, la última pista de las autoridades es que desaparecieron a la altura de Puerto Valdivia.

Él relató que iba con sus amigos por una de las vías de Antioquia, transportándose en el contenedor de una mula, y de repente pararon en una estación de gasolina en un caserio. Mientras esperaban que el conductor que accedió a llevarlos tanqueara, fueron secuestrados:

Mauricio dice que no pasaron mucho tiempo caminando y que a él lo dejaron en el primer lugar al que llegaron. Allí permaneció durante su cautiverio de 12 días, pero “a los otros los mandaron para otras fincas”.

Sin mayores razones para llevárselos, el joven relató que pasó después:

“En los pocos días que estuve, que se me hicieron eternos, no estuve con nadie. Me dijeron que me quedara ahí, que me quedara a trabajar y que me pagaban mensualmente, no me dijeron cuánto”.