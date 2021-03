La trama quedó al descubierto luego de que el Gaula de la Policía asumiera el caso de secuestro de un empresario de productos naturales en Antioquia, que había sido citado por una joven para supuestamente cerrar un negocio.

Según el testimonio que entregó la víctima, y que recogió Noticias Caracol, “una muchacha” lo contactó a su teléfono celular y se mostró interesada en los productos que él vende, y por eso le puso una cita para hablar de un millonario negocio.

El hombre se debía desplazar desde Medellín hasta la población de Segovia, Antioquia, y cuando llegó al hotel recibió una nueva llamada de la supuesta compradora en donde le indicaba el punto en el que lo iba a recoger en una motocicleta.

Esa escena quedó registrada en una cámara de seguridad cercana a una estación de gasolina, y los investigadores también recopilaron imágenes en donde se observa cuando el hombre sube a la moto sin sospechar que la atractiva joven lo llevaría directo a los secuestradores.

“Ella va en moto y me recoge a las afueras del hotel. Me lleva a una casa, donde había unos sujetos, los cuales me cogieron y con ayuda de ella me amarran de pies y manos”, dijo el comerciante que, precavido, le pidió a un amigo que siguiera la motocicleta.