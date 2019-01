Lázaro Suárez contó en Noticias Caracol que el día del secuestro varios hombres llegaron en un carro hasta la finca, y que “se bajaron armados con pistola”.

“Preguntaban mi nombre. Inicialmente no me conocían, y se bajó uno vestido de negro y me pidió que dijera la verdad, que yo era, y procedieron a decirme que los acompañara, que ellos eran del décimo frente de las Farc”, aseguró el hombre.

Lázaro dijo en el noticiero que luego de eso lo encerraron en un hotel, pero que logró salir de allí y pedir ayuda a unos militares venezolanos.

“Después del feliz año ellos se pusieron a tomar, a consumir licor. Me levanté de la cama y vi que la puerta estaba sin seguro. Procedí a salirme, y abrí un portón que también estaba sin seguro. Y ya me di cuenta de que estaba en libertad, en la calle, y arranqué a correr”, explicó.

La Cancillería venezolana emitió un comunicado en el que confirmó el rescate de Lázaro y “la captura de siete ciudadanos de origen colombiano, quienes presuntamente participaron en el secuestro del referido ciudadano”.

Asimismo, Venezuela indicó que como no pudo concretar la entrega de Lázaro Suárez ante las autoridades colombianas, pese a haber intentado “contactos diplomáticos y militares”, el cónsul venezolano en Arauca, Miguel Miranda, decidió acompañarlo “hasta el límite fronterizo para presentarse ante las instancias competentes de Colombia”.

A pesar de la falta de comunicación y la inacción de las autoridades colombianas, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en acción conjunta en la frontera en Apure, logra rescatar sano y salvo a un ciudadano colombiano y aprehender a sus captores. pic.twitter.com/d5Ja7C3zDq — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) January 2, 2019

En ese sentido, Venezuela indicó este miércoles en el comunicado que continuará su lucha en la frontera contra cualquier “forma de violencia proveniente de Colombia”, al tiempo que denunció la escasa “cooperación bilateral de las autoridades de dicho país”, con el que atraviesa por una tensión diplomática.