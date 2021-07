Gustavo Petro está en el centro de la controversia luego de una publicación suya en la que habló acerca de la eficacia de la vacunación contra la variante Delta del COVID-19.

“Muy mala noticia que implica un cambio total de la política de salud y económica. Las vacunas no sirven para el virus covid-Delta, según primeras investigaciones. Se propaga más rápido. Ya está en Colombia. El debate de salud debe reanimarse”, dijo.

En esa publicación en su Twitter, en el que tiene más de 4,3 millones de seguidores, adjuntó una información que hacía referencia al poder de transmisión que tiene la variante delta.

Esa red social calificó ese trino de Petro como engañoso, a modo de advertencia por el tema, del que el congresista volvió a hacer referencia en su espacio.

El senador reaccionó a un trino de la revista Dinero (que es parte de Publicaciones Semana), que indica que el presidente Iván Duque agudiza su discurso contra Petro. En esa declaración, el mandatario aseguró que “los que invitan a que el pueblo no se vacune son irresponsables”.

El precandidato presidencial de Colombia Humana tildó esa afirmación como una segunda mentira por parte del medio y del presidente del país, además de contraatacar para indicar la responsabilidad que tiene el mandatario ante la crisis sanitaria.

“Jamás he dicho que no se vacune, al contrario, he dicho que hay que vacunarse ya y que Duque debe traer 70 millones de dosis en dos meses si queremos que no mueran 100.000 colombianos más por el Delta”, afirmó.