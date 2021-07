Gustavo Petro desató una tormenta política por cuenta de unos tuits en los que aseguró que las diferentes vacunas contra el COVID-19 no son efectivas contra la variante delta. El senador fue objeto de todo tipo de críticas, ya que la comunidad científica ha insistido durante las últimas semanas en que los biológicos sí son determinante al momento de evitar la muerte tras un contagio, más allá de la variante del virus con la que alguien se infecte.

Un par de horas después de que Petro publicara ese mensaje, el presidente Iván Duque aprovechó que se encontraba en un evento sobre el avance de la vacunación en el país para responderle al líder opositor por esa afirmación que hizo, que para muchos expertos fue catalogada como peligrosa.

Duque no quiso mencionar al senador de la Colombia Humana, sino que se refirió a unas “voces que hay por ahí”. Acto seguido, el mandatario arremetió contra el senador y consideró que lo que este quiere es sembrar caos en el país.

“Que les quede claro a esas voces que hay por ahí, que tratan de insinuarle a la ciudadanía que no se vacune, que dizque la vacuna no sirve, que no pretendan sembrar más el caso en Colombia“, declaró Duque este viernes.

En las redes sociales no paran de generarse todo tipo de comentarios y críticas en contra del congresista, algunas de sus propios seguidores. Por ejemplo, el caricaturista ‘Matador’ se mostró molesto con el pronunciamiento de Petro, ya que consideraba que este se convertía en un elemento que podría usar a su favor el uribismo.

Petro no ha eliminado su polémica opinión y tampoco se ha retractado enérgicamente al respecto, pese a que desde algunos sectores se lo están pidiendo. Entretanto, miembros de movimientos afines al Gobierno no paran de atacarlo y desde el uribismo están aprovechando a más no poder ese mensaje que envió el senador sobre las vacunas.