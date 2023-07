Gustavo Petro, después de una demora que retrasó la instalación de las sesiones del Congreso de la República para el periodo 2023-2024, empezó su discurso con el tema de la sostenibilidad ambiental, el cambio climático y las modificaciones para evitar la extinción de la humanidad. Pero en medio de sus palabras puso un ejemplo en el que recordó su estadía en la cárcel y el libro de la biblia que leía.

Sin considerarse religioso, mucho menos apocalíptico, las palabras del actual presidente de Colombia dieron de qué hablar, por aquel paso por la cárcel Modelo de Bogotá entre 1985 y 1987. Pero todo iba de la mano del discurso sobre la actualidad mundial en la conmemoración del 20 de julio y la Independencia de Colombia.

Discurso de Gustavo Petro sobre la extinción de la humanidad

Este fragmento de las palabras del presidente, frente a congresistas oficialistas y de oposición, transmitido por diferentes medios y canales, recordaba la premisa: “Colombia, una potencia mundial de la vida“ y explicó que no era un simple eslogan, sino que era un “concepto” y que “Colombia, en el escenario actual de la humanidad, puede ser potencia”.

En ese punto, Gustavo Petro indicó que antes de los “grandes genocidios en la humanidad y de las grandes extinciones de la vida en el planeta”, nadie podía haber cuestionado la vida de la humanidad, ya que se consideraba que “la vida era un contínuum, una rutina, [que éramos] eternos”. Pero en su postura y resaltando los cambios en el planeta, “resulta que así no es”.

Y manifestó con preocupación:

“Resulta que ese tipo de concepto y esa mentalidad, ya no existe en la humanidad de hoy. Los paradigmas han cambiado, profunda y brutalmente. No me atrevo a decir si a caminos mejores o peores, lo que me atrevo a afirmar, casi con certeza, es que el mundo de la humanidad no será igual a lo que ha vivido nunca antes”.

Gustavo Petro recordó fragmento de la biblia que leía en la cárcel

El discurso del presidente siguió adelante y su discurso fue tomando un tono de extinción de los humanos, siempre destacando que para evitar eso se debía cambiar el rumbo de las naciones: “Estamos viviendo unas circunstancias profundamente difíciles, a escala civilizatoria, a escala vital. Lo que está en cuestión en el mundo no es el capitalismo, no es el poder mundial, no es la existencia de unas u otras naciones. Lo que está en cuestión es la vida, la existencia. No de unos, sino de toda la humanidad y la vida en el planeta”.

En ese punto llegó la mención al Evangelio según san Juan que, para los estudiosos y analistas de la biblia, se le puede hacer un estudio similar al del apocalipsis. Pues Gustavo Petro dijo:

“Y no es que me haya vuelto apocalíptico, aunque me gustaba leer el libro de San Juan en la cárcel, me parecía pasional y poético”.

El presidente de Colombia siguió adelante con su discurso y dijo que esas lecturas, similares al apocalipsis y que mencionan el fin de la humanidad, tienen este origen: “Lo dice la ciencia, miles y miles de científicos, de todas las naciones del mundo, organizados en los famosos paneles por la Organización de Naciones Unidas. Miles y miles de científicos, que cada día presentan a la humanidad trabajos a profundidad desde sus especialidades”.

Para cerrar este segmento, Petro afirmó: “Estamos ad portas de la sexta extinción. Una posibilidad de que este planeta siga, pero sin la vida y sin nosotros”. Y expresó que este está muy cerca, casi que en las siguientes 2 generaciones de la humanidad, afirmando que en Europa, Asia y Sudamérica ya se están viviendo los efectos del “verano más caliente se está viviendo, de los últimos 120.000 años”.

Así, con la misma aclaración que recordó el libro de la biblia que leía en la cárcel, sentenció en la instalación del Congreso para 2023-2024: “No es apocalíptico, es la ciencia la que nos lo dice”.

¿Por qué Gustavo Petro estuvo en la cárcel?

Para dar contexto, en los últimos años de la década de los 80 Gustavo Petro estuvo cerca de un año y medio en la cárcel. Según los reportes y testimonios, como los recolectados por el diario El Espectador, la captura se dio por porte ilegal de armamento, esto debido a su militancia en el M-19.

Y aunque hubo un indulto por lo ocurrido en el holocausto del Palacio de Justicia en 1985, algunos sectores opositores al actual presidente de Colombia indican que este paso por la cárcel fue por razones diferentes y era un impedimento para haber llegado a cargos por elección popular.