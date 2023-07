Aunque estaba programada para las 2:00 p.m., la sesión para la instalación de la nueva legislatura del Congreso se aplazó, en un primer momento, para las 4:00 p.m., y luego, para las 6:00 p.m., pues se estaba esperando la llegada del presidente, quien arribó a la Casa de Nariño desde San Andrés.

En ese momento, causó curiosidad que el jefe de Estado llegara al evento de instalación del Congreso sin cúpula militar ni policía, rompiendo una tradición que en general suelen cumplir los mandatarios en este acto político.

Ya frente al Congreso, Petro arrancó su discurso con un agradecimiento a miembros de su gabinete, como la vicepresidenta Francia Márquez y sus ministros, así como a la alcaldesa de Bogotá Claudia López y representantes de la Corte Suprema, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la JEP y ahí sí la Fuerza Pública.

“Este no es un Congreso marginal, no está debatiendo leyes inocuas, no está en otro país ajeno al de nuestra propia sociedad colombiana. Están ustedes en el centro del país y así serán los meses que vienen y es importante, por lo menos tener claro la posición del Gobierno, qué es lo que pretende el Gobierno y para dónde va”, fue el primer mensaje del mandatario a los congresistas que estaban en el Capitolio.