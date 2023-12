El caso de Jhackson Alexis Arias, un ciudadano colombiano desaparecido en El Salvador, lo dio a conocer la madre del joven de 23 años, quien no se comunicó más con su progenitora, Luz Marina Pérez.

Todo comenzó en enero de 2022, cuando el joven desapareció tras permanecer 15 días en El Salvador. Desde entonces su madre ha hecho todo a su alcance para que el caso de su hijo se resuelva, pues según le indicaron las autoridades salvadoreñas, Arias fue asesinado por pandillas de la MS-13, conocida como la Mara Salvatrucha.

(Vea también: Encapuchados hirieron a una monja en la cabeza y mataron a su cuñado)

En su búsqueda incansable de justicia para su hijo, la mujer señaló que tras casi dos años de la desaparición del joven, el apoyo de las autoridades colombianas ha sido poco.

“A mí me gustaría pedirles, especialmente al presidente o a la Cancillería, que me apoyen, que no sean indiferentes ante esta situación tan difícil que estoy viviendo. Estoy totalmente desesperada, sin saber a dónde ir, a quién acudir. Que, por favor, me ayuden a que finalmente el caso de mi hijo sea resuelto”, había expresado la mujer a Semana.

(Vea también: Taller donde trabajaba presunto asesino de menor en Cali explicó por qué lo contrató)

Recientemente, el presidente Gustavo Petro señaló que el gobierno le ayudaría a Pérez y a su familia para esclarecer este crimen. “Colombiano habría sido asesinado en el Salvador por una pandilla y arrojado a una fosa común. El gobierno colaborará en todo con su familia para esclarecer el crímen y recuperar su cuerpo”, dijo el mandatario en su cuenta de X.

Colombiano habría sido asesinado en el Salvador por una pandilla y arrojado a una fosa común. El gobierno colaborará en todo con su familia para esclarecer el crímen y recuperar su cuerpo.https://t.co/7OUBdWZPgg — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 10, 2023

Este anuncio ha renovado la esperanza de Luz Marina Pérez, quien expresó: “la verdad es que en todo este tiempo no he recibido el apoyo que he esperado del Gobierno de mi país, pero con el último anuncio del presidente Petro en las redes sociales, me llena de esperanza que él me pueda ayudar a esclarecer el caso de mi hijo y que sea prontamente encontrado y devuelto al país”, dijo la madre del joven a Blu Radio.

(Vea también: Hombre fue asesinado dentro de inquilinato y su novia es la principal sospechosa)

Luz Marina Pérez confía en que el compromiso del presidente se traduzca en acciones concretas que finalmente lleven a la resolución del caso y a la justicia para su hijo.

Pulzo complementa

Otro caso similar es el de Julio César Hernández un colombiano que murió en Polonia en un aparente riña por intolerancia cuando departía con unos amigos y de un momento a otro, al hacer un reclamo a un desconocido, este terminó asesinándolo.

(Vea también: Madre de niños desaparecidos en río cerca a EE. UU. culpó a un compañero de la tragedia)

El hombre era originario del Guamo, Tolima y su familia aún no había podido repatriar su cuerpo ya que es muy costoso hacer ese tipo de trámites funerarios desde otro país.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.