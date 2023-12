Jhackson Alexis Arias, un joven colombiano de 23 años, fue asesinado, al parecer, a manos de las pandillas en El Salvador. Arias desapareció en enero de 2022, tras decidir viajar a México, donde permaneció durante tres meses para posteriormente dirigirse a San Salvador en El Salvador.

El joven en el país extranjero trabajaba en una empresa de cobros y, cuando estaba en Colombia, desempeñaba roles como guardia de seguridad, además de dedicarse como barbero en sus tiempos libres.

Su estancia en este país fue corta, ya que, según relata Pérez, la última comunicación con su hijo fue el 11 de enero de 2022, tras 15 días de estar en territorio salvadoreño. Ante la incertidumbre de su paradero, Luz Marina Pérez, la madre de Arias, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Colombia (que respondió por amenazas a Petro), la cual fue remitida a las autoridades salvadoreñas.

Tras 21 meses de espera, recibió la noticia de que su hijo fue asesinado por las pandillas de la MS-13, la Mara Salvatrucha, según las investigaciones realizadas por la oficina de desaparecidos de El Salvador.

“La causa habría sido un tatuaje de una Catrina que se había hecho en la parte baja del pecho, porque esa muñeca es alusiva a la pandilla contraria de la MS-13. Entonces, el fiscal me informó que mi hijo, según las investigaciones, había sido asesinado y muy posiblemente enterrado en una fosa común de las pandillas”, dijo la madre a la revista Semana.

La madre dijo a Semana que la búsqueda del cuerpo de su hijo ha sido “difícil” pues la distancia y la poca comunicación que sostiene con el juez encargado del caso son una constante en la investigación. “Estoy totalmente incomunicada, sin saber qué está pasando con el caso de mi hijo”.

Ahora, la madre de Jhackson busca el respaldo de las autoridades colombianas para que le ayuden a traer el cuerpo de su hijo a su país natal y darle el último adiós, de acuerdo con el mencionado medio.

“A mí me gustaría pedirles, especialmente al presidente o a la Cancillería, que me apoyen, que no sean indiferentes ante esta situación tan difícil que estoy viviendo. Estoy totalmente desesperada, sin saber a dónde ir, a quién acudir. Que, por favor, me ayuden a que finalmente el caso de mi hijo sea resuelto”, expresó la mujer.

Gustavo Petro se expresó en redes sociales sobre este atroz caso. El presidente prometió que su Gobierno le ayudará a la familia a esclarecer el crimen y encontrar el cuerpo del joven, ya que estaría en una fosa común.

Sin embargo, será una tarea complicada, ya que las relaciones entre Petro y el gobierno salvadoreño no son buenas. El mandatario colombiano ha tenido innumerables roces en redes sociales con Nayib Bukele, aunque este último renunció a la presidencia, la encargada será su mano derecha Claudia Rodríguez, secretaria de Presidencia.

Colombiano habría sido asesinado en el Salvador por una pandilla y arrojado a una fosa común. El gobierno colaborará en todo con su familia para esclarecer el crímen y recuperar su cuerpo.https://t.co/7OUBdWZPgg — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 10, 2023

