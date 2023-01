Algunos petristas tienen la ilusión de que el presidente Gustavo Petro pueda durar si quiera dos mandatos para implementar todo lo que él tiene en su cabeza en el país; sin embargo, los sectores de oposición le temen a esta posibilidad por considerar que podría perpetuarse en el poder, aunque el mandatario ha dicho que, por el momento, no está entre sus planes.

Qué dijo Petro sobre una supuesta reelección

Sin embargo, ahora el tema volvió a discutirse, ante las últimas declaraciones que dio Petro en Duitama, Boyacá, donde se encuentra junto a su gabinete presidencial. Allí señaló que las medidas que está aplicando su Gobierno de políticas públicas para la junta de acción comunal espera que no solo duren para cuatro años, sino para ocho.

De hecho, el presidente no terminó de decir la frase cuando todo el auditorio se levantó y comenzó a aplaudir con arengas esa posibilidad; sin embargo, el propio Petro los bajó de una vez de la nube y aclaró lo que estaba diciendo.

“El otro año seguiremos, porque esto va para cuatro años, y ojalá para ocho… no me mire así, porque no estoy diciendo que conmigo, estoy diciendo [risas], estoy diciendo que habrá elecciones en donde se escoge, si nos devolvemos o seguimos en el camino”, expresó.

En el Diálogo con líderes de Juntas de Acción Comunal de Duitama, Boyacá, el Pdte. @PetroGustavo recordó una anécdota en campaña: siempre preguntaba cuántos pensionados del café hay. Pero no encontré ni uno. ¿Cómo es posible? Luego de que le entregaron al país centenares de USD. pic.twitter.com/XyICfsFvk9 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) January 26, 2023

Finalmente, el mandatario dejó claro su deseo de que Colombia pueda abrirse el camino electoral y político para que otra persona llegue a la Casa de Nariño, ojalá, según lo que indicó, de su misma corriente política.