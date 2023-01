A través de un trino, el senador de la República por el Centro Democrático, Carlos Meisel, se dirigió a los habitantes de La Jagüa de Ibirico que en días pasados bloquearon una vía nacional para protestar en contra de la política minera del Gobierno nacional.

(Vea también: Luego de 2 días de bloqueos en La Guajira, indígenas y Gobierno llegaron a un acuerdo)

Según manifestantes, los bloqueos los hicieron para llamar la atención del presidente Gustavo Petro, debido a que en el corredor minero se están perdiendo empleos, producción minera y también carbonífera debido a la gestión de algunos funcionarios y al cierre de la mina de Prodeco.

En ese sentido, el senador escribió en Twitter: “Queridos ciudadanos de La Jagua de Ibirico: El presidente Petro les prometió en campaña acabar con la mayor fuente de empleo del municipio y les cumplió. No son muchos en el país los que pueden darse el lujo de decir eso. Diría la canción de Marciano, ¿y entonces qué reclamas?”.

Cabe mencionar que Gustavo Petro obtuvo 12.202 votos en este municipio, y Rodolfo Hernández,

Queridos ciudadanos de La Jagua De Ibirico:

El presidente Petro les prometió en campaña acabar con la mayor fuente de empleo del municipio y les CUMPLIÓ.

No son muchos en el país los que pueden darse el lujo de decir eso.

Diría la canción de Marciano, ¿y entonces que reclamas? pic.twitter.com/hmvEzkkac9 — Carlos Meisel (@carlosmeiselv) January 26, 2023

Alcaldes vs. Gobierno

Los alcaldes del corredor minero han presionado al Gobierno nacional para que resuelvan el litigio de Prodeco y entreguen los títulos mineros a otras operadoras.

Sin embargo, el Gobierno nacional no tiene los mismos planes. Durante sus visitas al departamento, el Gobierno ha dejado sobre la mesa la idea de que la reactivación de las minas no es su prioridad, siguiendo con su política de no entregar más títulos de explotación de carbón a cielo abierto.

Pero para los alcaldes esto significa una tragedia económica y social, tal como quedó en evidencia en los últimos paros.