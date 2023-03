En ese país es requerida en un proceso por la comercialización ilegal de especies protegidas, pues, al parecer, los exclusivos bolsos que vendía en las tiendas más lujosas de Norteamérica y que promocionaba en la semana de la moda de Nueva York eran elaborados con pieles de babillas, caimanes y otras pieles de especies silvestres.

Hace ya un mes, la Corte Suprema de Justicia había dado su aval a la extradición de Nancy González a Estados Unidos. En marzo de 2023, la Sala Penal encontró que los delitos por los que la diseñadora va a ser procesada en ese país se corresponden con conductas que también son penalizadas en Colombia.

En concreto, fiscales de Florida aseguran que Gonzáles y su círculo cercano conformaron una red de contrabando con la que violaron la convención del comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres.

Desde los años noventa, estrellas de Estados Unidos como Britney Spears utilizaron sus carteras, que se vendían por miles de dólares en las más exclusivas tiendas y su reconocimiento fue tal que incluso sus productos aparecieron en producciones de televisión como Sex and the City y en películas como El diablo viste a la moda. No obstante, según la justicia estadounidense, esas piezas fueron elaboradas con materiales que González y su equipo ingresaron de manera ilegal a ese país.

El ‘indictment’ (acusación) en contra de González la señala de cometer los delitos de conspiración y contrabando. Según las autoridades estadounidenses, la diseñadora realizó y coordinó varios viajes a Estados Unidos con el fin de trasladar los productos que, posteriormente, fueron comercializados en todas las boutiques de la marca Nancy González. En estas operaciones, al parecer ilegales, habrían participado otros dos colombianos: Diego Rodríguez y John Camilo Aguilar, empleados de las empresas de González, quienes también fueron capturados en julio de 2022 con fines de extradición.

González y sus empleados debían tener un permiso especial para ingresar las carteras hechas de pieles de babillas, serpientes y caimanes y poder venderlas. Al parecer, 300 carteras que trasladaron al extranjero fueron enviadas a través de vuelos comerciales, sin esos permisos. Incluso, hay reportes de que, en varias ocasiones, la propia empresaria González viajó sin certificar la mercancía que llevaba con ella en cerca de diez vuelos comerciales.

Ahora solo resta que las autoridades colombianas coordinen con Estados Unidos el operativo necesario para enviar a Nancy González a ese país. Una vez aterrice en Miami, la diseñadora, que fue capturada en Cali hace casi un año, enfrentará un juicio ante un gran jurado, que deberá definir si es responsable de violar la ley internacional. Una de las testigos principales en su contra, que seguramente declarará en el proceso, era su asistente. González, por su parte, se ha declarado inocente.