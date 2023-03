Pawl Ruff es un perro singular y afortunado que se convirtió en una celebridad por, según los internautas, parecerse a Paul Rudd, protagonista de las películas de Ant-Man de Marvel.

El perro de Tennessee, Estados Unidos, es una mezcla de pastor australiano y tiene 2 años, pesa 29 kilos y se hizo famoso luego de que el Twitter oficial de la ciudad de Collierville publicara un collage de su aspecto comparado con el de Paul Rudd haciendo gestos similares.

La mujer que lo adoptó es Jennifer Roy y según documentó la revista People, ella era una de las siete personas que envió la solicitud al Refugio de animales de Collierville tras ver la publicación.

El nombre de Pawl Ruff anteriormente era Waffle House, hasta ganarse esta popularidad por ser parecido al actor. Roy le contó a la revista que “cuando lo vi, pensé, ‘ese es mi perro’”. Ahora pasó de apodarse así a llamarse oficialmente Rowdy, que significa alborotador.

Ahora está feliz en su nuevo hogar, juega con los hijos de Roy y lo pasean en el carro, según le dijo a People.

La cuenta de Collierville, al principio, tenía la intención de que el actor se fijara en el perro, al etiquetar la cuenta de Ant-man.

While making love connections between pets and people today, we discovered one of our dogs is meant to be with Paul Rudd.

We have nicknamed him Pawl Ruff.

Paul doesn't have a Twitter handle, but @AntMan does.

And honestly, what is more heroic than adopting a shelter pet? pic.twitter.com/Q0onM8dvw9

— Town of Collierville (@ColliervilleGov) February 14, 2023