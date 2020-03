green

Gustavo Petro manifestó, en entrevista con El Espectador, que en ese tiempo de cuarentena el Gobierno debería suspender el pago de deudas para todos para “distribuir las pérdidas que ocasiona el hecho que se paraliza la economía”.

“Tengo una gran inquietud y es con las medidas sociales para sostener el confinamiento, que no va a ser de 15 días, sino mínimo de dos meses […].Lo que yo propongo es lo que han hecho otros países, que es mucho más costoso. No hay que focalizar, hay que manejar la ayuda social como un derecho universal, es decir, para todos y todas. Por ejemplo, no el pago de deudas. Claro, eso tiene un afectado, que es el banco, pero alguien tiene que perder”, dijo el exalcalde de Bogotá.

Esa idea, según señaló el congresista en el periódico, también beneficiaría a la población que no está en los “grupos de focalización”, pero que necesitan del trabajo diario para sobrevivir.

“Si a esa persona le dicen que las deudas no las va a pagar en tres meses, y adicionalmente le dicen que no se pagan los arriendos, y que los servicios públicos tampoco, porque el Estado los asume para no quebrar las empresas de servicios públicos, esa familia tiene mayor tranquilidad para los dos meses de cuarentena“, agregó Petro.

Las declaraciones del también excandidato presidencial coinciden con las que dio la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que en CM& dijo que los colombianos deben prepararse para una eventual cuarentena de 3 meses y una “economía de guerra”, en la que se produzca solo lo básico: salud, servicios públicos, cuidado, alimento y abastecimiento.

La extensión de la cuarentena no ha sido descartada por el Gobierno, que, por el contrario, ha señalado que los colombianos deben “prepararse” para mese de restricciones, pues está emergencia podría durar todo el año.

Por ahora, el presidente Iván Duque ya manifestó que después del 13 de abril, cuando el aislamiento obligatorio termina, los adultos mayores deberán seguir confinados hasta el 30 de mayo.