Ese fue uno de los anuncios que hizo en una entrevista con Yamid Amat en el noticiero de CM&, además de reconocer los graves efectos que esto tendrá en la economía, la que, dijo, se debe llevar casi a una “economía de guerra” en la que se produzca solo lo básico: salud, servicios públicos, cuidado, alimento y abastecimiento.

López indicó que con dos paneles de expertos, uno en salud y uno económico, señaló que la gente debe estar preparada para diferentes medidas de contingencia y una de ellas es estar en esta situación hasta junio.

“Los colombianos debemos empezar a mentalizarnos en que tal vez tengamos que estar en una cuarentena de alrededor de tres meses. A la posibilidad de que tengamos que pasar a ese escenario es lo que yo llamo alerta naranja”.

Sin embargo, dijo que eso se debe hacer de una manera preparada para que “la economía no caiga en un pánico”, sino que poco a poco se le “baje la temperatura a la producción económica, mientras se sube la protección de estrato 1 y 2 mandándole su comida y la protección económica que necesita la clase media en arrendamiento, en servicios públicos y en costos financieros”.

La alcaldesa detalló que se debe ir “apagando la economía y redistribuyendo de esa manera para estar tres meses en cuarentena” sin caer en pánico económico y luego pensar en cómo reactivarla hasta el año entrante.

Dicho escenario, la mandataria lo definió como economía de contingencia y señaló que ya está trabajando con su equipo en un plan para afrontar eso por tres meses en Bogotá.

En la entrevista, López detalló que será lógico que las ayudas comiencen por la clase más baja, pero que también se darán ayudas para la clase media y que va fundamentalmente —pero no exclusivamente— de estratos 2 al 4.

Ante la pregunta del periodista de si eso significaba “tres meses más bajo encierro”, López apuntó que son “tres meses más cuidándonos porque lo que no podemos ser es una España o una Italia”, pues hasta que no se tenga la vacuna, no se puede dar nada por sentado.

“Tenemos que hacer lo que toque para no llegar a tener 10.000 muertos. Si lo que toca es ir apagando la economía, lo hacemos. Si lo que toca es trasladarle apoyo, comida y asistencia al estrato 0, 1 y 2, lo hacemos. Si lo que toca es pasarle un plan de salvamento en servicios públicos a la clase media del estrato 2 a 4, lo hacemos. Si tenemos que quedarnos en casa cuidándonos tres meses, lo tenemos que hacer”, puntualizó.

Dijo que en un escenario contrario se pagará el precio de que “colapse todo el sistema de salud pública” y nadie quiere ese escenario. Sin embargo fue enfática en que la decisión de cuándo pasar de un escenario a otro se va a hacer con “todo el rigor y el cuidado con la comunidad científica, epidemiológica y económica”.