Gustavo Petro se refirió este martes a las cifras que desataron la controversia con Dávila, pues en entrevista con W Radio le preguntaron si se sentía tan perdedor como varios analistas y opinadores estaban afirmando por el hecho de que su candidato no ganó la alcaldía en Bogotá.

“Para nada. Estas son nuestras primeras elecciones locales. Y es muy difícil que ante las primeras elecciones se hable de perder. No participamos en todo el país, no pudimos, porque como usted sabe el Estado no le ha querido reconocer la legalidad a la Colombia Humana, la personería jurídica”, argumentó el senador.

Luego, Petro recordó la lectura que sobre estos resultados hizo la periodista, y aunque no la mencionó directamente sí le lanzó un vainazo aprovechando que ella salió de la emisora y se fue a la revista Semana.

“Precisamente la persona que no me dejó entrar a esta cabina (a la de La W) hace algún tiempo, hacía un análisis, creo que el domingo, que me causó sensación porque era unas matemáticas extrañas, a propósito de (Sergio) Fajardo, que fue por lo cual hablé; no por él, sino por la persona que escribió”, dijo el también exalcalde de Bogotá.

Y agregó:

“Decía, por ejemplo, Petro perdió porque en Bogotá sacó 440.000 votos, el 14%, con su candidato (Hollman) Morris que no ganó la alcaldía, y Fajardo ganó. Entonces, me fui a mirar la votación de la candidata de Fajardo a la alcaldía en Medellín, que es una señora Beatriz Rave, y obtuvo 14 mil y algo más de votos, el 1,8%, y quedé un poco asombrado porque como es que una periodista puede decir que fracasó Petro y triunfó Fajardo”.

Al final, el senador hizo un balance de los candidatos a los que apoyó y su conclusión es que el resultado fue “positivo”, pues aunque reconoció que le apuntó a la alcaldía en Bogotá y no le alcanzó, de todas formas su gran objetivo era “hacer una presencia a nivel nacional”.

También, dijo, porque aunque solo participó en una tercera parte del territorio los resultados lo dejaron satisfecho: “Nos acercamos a más de 170 concejales, 27 ediles en Bogotá y en la victoria de 5 gobernaciones participamos en coaliciones, y tuvimos 10 diputados”.

Y es que cabe recordar que la pelea del senador con Dávila fue porque ella afirmó que “Uribe y Petro perdieron” en las elecciones, y aunque aclaró que su conclusión se basó en los resultados de las votaciones en ciudades capitales y a las gobernaciones, al congresista le pareció que “no” había hecho “las cuentas bien”.

Esta es la entrevista completa (el tema en mención lo encuentra a partir del minuto 42).