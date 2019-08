Vicky Dávila fue una de las periodistas que compartió en Twitter el video del momento en el que Gustavo Petro y Carlos Caicedo, candidato a la Gobernación del Magdalena, fueron atacados con huevos y otros objetos. “A Gustavo Petro y a Carlos Caicedo los recibieron con huevos en Ciénaga, Magdalena”, reportó la periodista en esa red social.

En la mañana de este sábado, Petro vio la publicación de Dávila, la rechazó y dio su versión de los hechos. El excandidato presidencial comenzó diciéndole a la periodista: “No Vicky, sé el daño que quisieran hacer tus palabras, pero la noticia no es así”. Enseguida, el senador contó lo que, según él, sucedió.

“En medio de un caluroso recibimiento, un grupo pagado por el clan Cotes aliado al clan Gnecco trató violentamente de sabotear la manifestación de Colombia Humana”, explicó el congresista.

La periodista de La W no se quedó quieta al ver la respuesta de Petro y le pidió que la sacara de sus “delirios”, recordándole que ella siempre lo ha escuchado y respetado aunque piense diferente a él. Este fue el intercambio de tuits entre el senador y la periodista:

Yo no quisiera hacerle daño. ¿Por qué dice eso senador? Siempre lo he escuchado, lo he invitado al programa que hago, lo he respetado, aunque pensamos diferente. En serio, sáqueme de sus delirios.

