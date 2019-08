De acuerdo con el portal local News.com.au, el siniestro ocurrió exactamente en la autopista Princes Highway, en la intersección de la calle Bestic, en el suburbio de Rockdale, al sur de la ciudad australiana.

Según el relato del medio australiano, Rojas López iba en el puesto del copiloto en el vehículo de su Sara alrededor de las 9 de la noche, luego de que salieron de su clase de inglés, motivo por el cual el bumangués estaba en ese país, perfeccionando el idioma.

Cruzando la autopista, un hombre de 25 años, que conducía una camioneta Volvo, se pasó el semáforo en rojo y los embistió, mandándolos a una zona de construcción con una profundidad de 15 metros, aproximadamente, detalla ese portal.

A freak accident has forced a car to plunge 15-metres to the bottom of a construction site at Rockdale, claiming the life of a 23-year-old man. @JarradBrevi9 #9News pic.twitter.com/R7j4nzfKFM

— Nine News Sydney (@9NewsSyd) August 2, 2019