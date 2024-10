En medio de varias medidas que se han tomado por una posible y futura crisis de abastecimiento de gas y de combustible, Gustavo Petro dijo de frente que está en contra de la firma de contratos de exploración.

“Analizar cómo nuestras economías se desligan del carbón y del petróleo, porque se trata de la vida del planeta”. A mí me destrozan cada vez que digo esto. Porque me dicen ‘que los contratos de exploración de petróleo y gas ¿dónde están?’ Y yo no quiero”, indicó el mandatario.

Además, Petro afirmó que de seguir con este tipo de prácticas en 10 o 15 años el mundo estaría “expuesto a la muerte total de la especie humana”.

Estas afirmaciones las dio el mandatario en medio de una reunión con representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se llevó a cabo en Bogotá.

El presidente Petro busca cambiar los negocios de Ecopetrol

El pasado 4 de octubre, Petro ya había dado un discurso similar en el que incluso puso un “exorcismo” a la compañía con presencia estatal, luego de que se confirmara el hallazgo de un pozo de gas.

Sin embargo, dada la actual coyuntura que se presenta en Colombia, no está claro un proceso de transición energética que evite que el país importe este tipo de energías o que no pueda suministrarlas.

