La aprobación de la reforma pensional este viernes, a pocos días de que termine la legislatura, fue un triunfo para muchos, pero una derrota para otros, que criticaron duramente la forma en la que se dio el trámite porque la Cámara de Representantes no discutió el articulado y simplemente acogió el texto del Senado.

El presidente Gustavo Petro, desde Europa y a través de su cuenta de X (antes Twitter), celebró la aprobación de “la primera gran reforma aprobada del Gobierno del cambio”.

“Esta es la principal conquista social del pueblo trabajador de Colombia en mucho tiempo. Dos millones de personas que dieron su vida trabajando recibirán un bono pensional digno en su tercera edad. Millones de trabajadores y trabajadoras de bajo salario: la mayoría, tendrán, si cumplen su edad y semanas cotizadas, derecho a una pensión real. (…) Esta es la primera gran reforma aprobada del gobierno del cambio. La reforma pensional progresista es hoy, ley de la República. Empezamos a salir del neoliberalismo y entramos en la construcción del Estado Social de Derecho y de la paz”, fue el mensaje de Petro en la red social.

Esta es la principal conquista social del pueblo trabajador de Colombia en mucho tiempo. Dos millones de personas que dieron su vida trabajando recibirán un bono pensional digno en su tercera edad. Millones de trabajadores y trabajadoras de bajo salario: la mayoría, tendrán,… pic.twitter.com/tX8z58ZQ3C — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 15, 2024

Pero las voces de rechazo no se hicieron esperar, en especial de los representantes de oposición, quienes lamentaron que la reforma fuera aprobada con una proposición y que no se diera el debate en la cámara baja. El mensaje fue unánime, la aprobación así fue “un ataque a la democracia”, dijeron.

“La reforma no está lista, y no lo digo yo, lo dice la Contraloría, la Procuraduría y aquí detallamos todas las razones (…) lo que hizo el Gobierno hoy y sus congresistas es un acto de temeridad. Aquí nos enfrentamos a que, si esto sale mal en julio de 2025, vamos a estar ante una catástrofe logística, administrativa y financiera de lo que sería entonces el nuevo sistema nacional de protección a la vejez. Ojalá Dios nos coja confesados y ojalá yo me equivoque y no estemos en un año ante una tragedia que comprometa los derechos fundamentales de 25 millones de afiliados al sistema”, fue el duro mensaje que dio a los medios la representante Catherine Juvinao tras la aprobación de la reforma.

Así mismo, la representante Jennifer Pedraza no dudó en llamar “autoritarios” a quienes aprobaron la reforma sin discutirla en Cámara y además le advirtió al Gobierno que “no digan que fue golpe blando” cuando, a su juicio, la reforma se caiga en la Corte Constitucional.

“Cuando se caiga la reforma pensional en la Corte Constitucional no digan que fue golpe blando. Les advertimos antes de votar y aun así decidieron arrasar. Petro congresista sería el primero en oponerse a este ataque a la democracia. Quedaban cinco días y tenían mayorías. ¡Autoritarios!”, escribió Pedraza en X (antes Twitter).

Cuando se caiga la Reforma Pensional en la Corte Constitucional no digan que fue #GolpeBlando. Les advertimos antes de votar y aún así decidieron arrasar. Petro congresista sería el primero en oponerse a este ataque a la democracia. Quedaban 5 días y tenían mayorías…. pic.twitter.com/f5hLPdt6Oo — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) June 15, 2024

En esa línea y desde muy temprano, la representante Carolina Giraldo advirtió que de adoptar el articulado del Senado sería una mala señal para la democracia, pues esa acción significaba que se podría cerrar la Cámara, en tiempos en los que se ventila una Constituyente, y podría ser el anticipo de que más adelante también se pueda cerrar el Senado.

Juan Carlos Losada también calificó de un “ataque abierto contra la democracia”, la aprobación de la reforma pensional sin pasar antes por el debate en Cámara.

“Aquí comparto mi voto negativo tanto a la proposición que acogía el texto de Senado, como el título y pregunta de la reforma pensional. Un ataque abierto contra la democracia. ¡Lamentable!”, escribió también en X.

Entre tanto, la representante Carolina Arbeláez se refirió como vocera del partido Cambio Radical y señaló de “censura” lo ocurrido esta noche en el Congreso. “Esta reforma es completamente inconveniente”, dijo la congresista.

“Esto es irrespetuoso, tramposo, no es posible, de verdad, cuando estamos intentando llevar un debate en paz, que usted –el presidente de la Cámara Andrés Calle– limite la palabra (…) Esta reforma es completamente inconveniente, aquí es mentira que ya había suficiente ilustración y que fue que no los dejamos dar el debate, porque las recusaciones no se lo permitieron (…) Todavía teníamos varios días para debatir esta reforma con seriedad y con respeto, es que le estoy diciendo que teníamos 200 proposiciones y aquí nos impusieron la mayoría, nos aplastaron la mayoría, una mayoría que ya estaba concertada parece que desde ayer porque no es normal que llegue una proposición así de la nada para acoger el texto del Senado”, agregó Arbeláez.

Aquí no solo censuraron el debate, también nos limitaron la palabra. Teníamos más de 200 proposiciones y no se le pudo dar la discusión. Esto es tramposo e irrespetuoso, renunciaron al debate y a la participación. La #ReformaPensional es completamente inconveniente: representante… pic.twitter.com/Op8mkkk7KK — Cambio Radical (@PCambioRadical) June 15, 2024

