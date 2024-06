En la mañana de este sábado, 15 de junio, en Blu Radio informaron que Gustavo Petro canceló su participación en la cumbre de paz sobre Ucrania a la cual asistirán más de 90 países.

(Vea también: Gremios se le van encima a Petro por decisión que pondrá en aprietos a negocio en Colombia)

Tal y como informaron en la emisora, el jefe de Estado no estará en la conferencia en Suiza, al argumentar que Colombia “no está de acuerdo” con la guerra e insinuar que dicho evento es un “alinderamiento” de ello.

“Lo que hemos encontrado en relación a la conferencia de paz, entre comillas, en Suiza, es que es básicamente un alinderamiento al lado de la guerra y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Por eso he decidido suspender mi visita y la invitación a la conferencia en Suiza, porque América Latina no quiere más guerra”, dijo el expresidente Gustavo Petro, en declaraciones recopiladas por el medio citado.

“Lo que hemos encontrado en relación a la conferencia de paz, entre comillas, en Suiza, es que es básicamente un alinderamiento al lado de la guerra y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Por eso he decidido suspender mi visita y la invitación a la conferencia en Suiza, porque… — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 15, 2024

Lee También

Por su parte, en W Radio confirmaron que el presidente de la República regresará a Colombia este mismo sábado, desde Suecia, en donde se encuentra.

“Nosotros estamos dispuestos a participar en conferencias que libremente se dediquen a buscar los senderos de la paz y no a construir bloques para la guerra. No estamos con la guerra, estamos con la paz. Así que no iré a Suiza, lo dirigimos inmediatamente a Colombia“, agregó el mandatario.

A través de su cuenta en X, Petro comentó que la cumbre en Suiza “no es un foro libre para discutir los caminos de la paz entre Rusia y Ucrania”, reiterando que Colombia “no está de acuerdo con la guerra”.

El escenario del foro de Suiza no es un foro libre para discutir los caminos de la paz entre Rusia y Ucrania. Sus conclusiones ya estan predeterminadas. La mayor parte de América Latina y el gobierno de Colombia no estamos de acuerdo con extender la guerra. No nos inscribimos en… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 15, 2024

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.