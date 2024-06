Por: El Colombiano

Este fin de semana el presidente Gustavo Petro anunció que su Gobierno suspenderá la exportación de carbón a Israel, como represalia a este país por sus ataques a Gaza.

Entre los primeros en reaccionar fue Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), quien reiteró que las exportaciones de Colombia a Israel representan anualmente $650 mil millones y de esos van a los departamentos y municipios directamente cerca de $100 mil millones.

“En medio de un panorama con dificultades fiscales por un menor recaudo y en el que muchos municipios tienen necesidades presupuestales, prohibir las exportaciones de carbón a ese país es una medida que afectará principalmente a miles de colombianos”, alertó el dirigente gremial.

A estas declaraciones, el mandatario nacional respondió y le recriminó a la ACM que debería entender que jamás se puede supeditar la vida de las personas, los derechos de las personas, la lucha contra un genocidio, al negocio.

Quienes cuestionan la decisión, con propósito humanitario, del gobierno colombiano de suspender las exportaciones de carbón a Israel, tal vez ignoran que Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y otros han impuesto en los últimos años más de 28.000 sanciones unilaterales… — Ernesto Samper Pizano (@ernestosamperp) June 11, 2024

“Si así se hace con un tema como el de Israel, condenado por Naciones Unidas como asesino de niños, ¿qué pasará en los territorios de Colombia?”, preguntó el presidente de Colombia.

La Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón) también se pronunció y consideró que la propuesta hecha por el Gobierno Nacional trae graves perjuicios para Colombia, y en particular para las regiones productoras de carbón térmico con destino a Israel (La Guajira y el Cesar).

“Esta es una medida comercial que atenta contra los intereses de la industria nacional, generando graves afectaciones e incertidumbre para el sector carbonífero, su cadena productiva y las zonas de influencia”, manifestó Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón.

Hasta ahora se conoce el borrador de decreto que prohíbe las exportaciones de carbón. Pero este gremio desde ya advirtió que Colombia dejará de percibir divisas en cerca de 470 millones de dólares promedio al año, violando además la libertad empresarial de un sector económico en particular, y la confianza legítima.

A Fenalcarbón, Petro también le respondió. Dijo que los mismos tratados de la Organización Mundial de Comercio determinan que se puede suspender exportaciones a un lugar con serias afectaciones de derechos humanos.

“Se hizo con Sudáfrica, ¿por qué no donde han asesinado casi 16.000 niños? ¿Los dueños de las carboneras que exportan acaso son nacionales colombianos? ¿No tienen compromisos éticos en sus propios países? ¿Qué opina Glencore? ¿Qué opina la ciudadanía suiza?”, cuestionó el mandatario nacional.

Hay que recordar que el mundo demandó en 2023 cerca de 8.500 millones de toneladas de carbones y 1.070 millones de toneladas se movieron por el comercio internacional. Colombia aportó 54,5 millones de toneladas, de las cuales un poco más de 5,5% tuvieron como destino Israel.

Por otro lado, Colombia e Israel tienen vigente desde 2020 un Tratado de Libre Comercio donde se establece que no pueden adoptarse o mantenerse prohibiciones o restricciones a la importación o exportación mercancías provenientes del otro país.

Sobre esto, Analdex, el gremio del comercio exterior colombiano, precisó que, dentro de las consideraciones del proyecto de decreto que busca prohibir estas ventas externas a Israel, se encuentran que la medida no cumple con el mandato constitucional, ni desarrolla una razón de política comercial, en su lugar a acude a una medida de naturaleza moral no regulada en la legislación colombiana para estos asuntos de aduanas y comercio exterior.

Vamos a suspender las exportaciones de carbón a Israel hasta que detenga el genocidio.https://t.co/jHOvo4aSbC — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 8, 2024

“El proyecto de decreto por el cual se establece una prohibición a las exportaciones de carbón a Israel, es violatorio de la Constitución Política y el Plan Nacional de Desarrollo, por lo cual estaría cruzando estas líneas rojas. Debido a los argumentos expuestos y en concordancia con las consideraciones del proyecto de ley que propone la prohibición de exportaciones a Israel, se concluye que dicha medida no se ajusta al mandato constitucional ni se fundamenta en una razón de política comercial”, indicó Javier Díaz Molina, presidente de Analdex.

En 2023, Colombia exportó 447 millones de dólares en carbón a Israel, lo cual representó una caída de 57% frente a 2022, año en el que se superó la barrera de los 1.000 millones de dólares, según cifras del Dane. De igual manera, entre enero y abril de 2024, las exportaciones de carbón a Israel fueron de 88 millones de dólares, un 62,3% menos que en el mismo periodo de 2023.

Según Fenalcarbón, no se trata de negar un conflicto histórico, pero este tipo de medidas no son parte de la solución, y sí causan un menoscabo al bienestar de la nación colombiana en una reducción del pago de renta y, por su puesto, del pago de regalías asociado a los niveles de producción del carbón, que para los departamentos de La Guajira y el Cesar significa en promedio un 10% y 6% menos de producción respectivamente. “Asfixiar económicamente a Colombia no resuelve los problemas del mundo”, puntualizó el líder gremial.

Díaz agregó que la intención de suspender dichas exportaciones se basa en una medida de carácter moral que no está contemplada en la legislación colombiana para asuntos de aduanas y comercio exterior.

“El proyecto no se ajusta a lo previsto en la norma y, además, dicha disposición solo aplicaría en el caso de las importaciones más no se encuentra prevista para el campo de las exportaciones. Igualmente, esto es violatorio del TLC que se tiene suscrito entre ambos países, el cual cumple cuatro años de su entrada en vigencia, el próximo 11 de agosto”.

