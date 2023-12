El presidente Gustavo Petro ha sido criticado por su idea de buscar un Tratado de Libre Comercio con Catar, plan que informó el mandatario en su visita a la COP28.

De acuerdo con el presidente, se están buscando las opciones necesarias para entablar nuevos enlaces comerciales con esas regiones, sobre la base del crecimiento de las relaciones económicas con base en la sostenibilidad.

Informó el presidente Petro que la idea de establecer un Tratado de Libre Comercio con Catar, que ayudó en tregua entre Israel y Hamás, también se sustenta en el hecho de que ese país puede tener importantes avances en una descarbonización de la economía y un impulso a la transición energética.

Pero, antes de los pronunciamientos del mandatario, ha surgido la duda si Colombia entonces buscaría socios comerciales que suplan la necesidad de energéticos como el petróleo y del gas que demandaría Colombia en el más inmediato plazo.

Ante las críticas que dan cuenta de que la decisión del presidente, quien se reunió con Galán, llevaría a una pérdida de soberanía energética o el impulso a una política de importación de materias extractivas, el presidente Petro aseveró que Colombia tiene la tarea de ir más allá de sus tradicionales socios comerciales.

“El problema no es el libre comercio en sí, sino con quien se firma. Si se firma un Tratado de Libre Comercio con una economía que tiene lo que el país no produce y no tiene lo que produce, bienvenido”, agregó el presidente Petro luego de defender el Tratado de Libre Comercio con Catar.

Puntualizó el mandatario que, bajo esa lógica, no hay libre comercio per se y tampoco una política de proteccionismo. De hecho, esa premisa expuesta por el presidente Petro también sustenta en el hecho de que Colombia tenga que entrar a hacer cambios o renegociaciones de los acuerdos comerciales que ya tiene con otros países..

Germán Umaña, ministro de Comercio en Colombia, ha sentenciado que cualquier negociación de acuerdos comerciales en el futuro deberá hacerse con base en las demandas que tenga el país en materia de transición energética.

El mandatario, en el marco de la vista al COP28, explicó que sigue buscando oportunidades con nuevos socios comerciales que le puedan dar a Colombia un impulso sobre industrias en las que el país está en pañales o potencialicen lo que necesita el país en materia de reindustrialización, como la que se quiere para el sector del agro.

Gustavo Petro está en Dubái en la cumbre COP28, para la que se llevó una comitiva grande. Allí, el presidente ha sido picante con sus declaraciones e insiste en cazar pelea con Israel por el conflicto que hay con Hamás en la Franja de Gaza.

“Hitler está golpeando las puertas de los hogares de la clase media europea y norteamericana, y muchos ya lo han hecho entrar”, dijo en su primera intervención. Además, destacó que Colombia está ayudando a disminuir la deforestación del Amazonas.

De hecho, las declaraciones de Petro causaron resquemor en Israel y Alemania. El canciller israelí lo señaló de hacer “ataques antisemitas”, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán le respondió al presidente que sus declaraciones son inaceptables.

