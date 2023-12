Colombia no tuvo un buen comienzo en diciembre, pues alcanzó las 90 masacres en 2023 —solo algunas menos que las 94 que se reportaron en todo el 2022—, pese a que resguardar la vida de los colombianos fue uno de los principales compromisos de Gustavo Petro durante su campaña.

El domingo se reportaron dos triples homicidios en las veredas Laureles y Moraditas, del municipio de Santa Fe, en Antioquia, y el sábado ya se había reportado el asesinato de otras tres personas en Palmira (Valle), por el que ya se anunció una recompensa.

Pese a esto, el presidente había decidido mantener el silencio sobre estos hechos y era recurrente que en sus declaraciones o en su cuenta de X se pronunciara sobre otros temas de menor relevancia nacional.

Gustavo Petro habla de masacres en Colombia

Este lunes, donde cumple sus últimos eventos de la agenda en Dubái, el presidente tuvo una conversación con algunos de los periodistas que lo acompañaron y allí respondió una pregunta sobre las masacres.

El presidente comenzó por reconocer que su Gobierno no ha logrado detener las matanzas a lo largo y ancho del país:

“Colombia tiene, lamentablemente, el mismo número de víctimas que el año pasado en masacres. No se ha podido reducir el número del año pasado, que es inferior a lo que sucedía en Colombia a principios del siglo XXI, anterior al acuerdo de paz con las Farc”.

Esto, pese a que prometió que este tipo de hechos no sucedería bajo su mandato, pues era uno de los temas que más le criticaba a su antecesor.

Cuando Iván Duque salió de la presidencia el 7 de agosto de 2022, iban 61 masacres, pero en los primeros meses de Petro se llegó a 94 al cierre del año.

Justamente, fue a él a quien dejó parte de la responsabilidad por estos hechos violentos: “El acuerdo de paz del gobierno Santos bajó al mínimo las masacres, el número de muertos y subió, lamentablemente, con la desactivación de ese acuerdo en el anterior gobierno y en este momento nos mantenemos en el mismo estado en que lo dejó el gobierno de Duque”.

Petro, además, aprovechó para reiterar que una de sus políticas es lograr la “paz total”, aunque volvió a mencionar que hubo quienes trabajaron por “hacer trizas la paz”, que fue uno de los principales argumentos de su oposición a la anterior administración:

“Nuestro objetivo es bajarlo de nuevo y por eso hablamos de nuevo de paz. El hacer trizas la paz trae estas consecuencias, el aumento de las víctimas en Colombia, sea a través de masacres, de muertes individuales, de secuestros, etc. Creo que retomar la senda de la paz como estamos intentando hacer vuelve a poner las cifras, que siempre son personas y no simplemente números, en una tendencia descendente“.

Se tiene previsto que el presidente regrese en las próximas horas al país.

