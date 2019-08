green

Fue Gómez quien, durante mucho tiempo, cuando quería hacer alusión a su esposa, le decía en broma “la fiera”. Incluso, algunos de sus allegados, cuando querían preguntarle por ella, usaban el mismo término.

Pero debido a la situación que se presentó la semana pasada entre Claudia López y Juan Diego Alvira, en la que la candidata a la alcaldía de Bogotá convirtió en ataque machista un comentario del periodista de Noticias Caracol, Gómez concluyó que no se referirá más a su esposa como hasta ahora lo había hecho.

“[…] Aunque los términos de la discusión entre colombianos no sean aún los más formados, es valioso que sea noticia el que una mujer manifieste su molestia por el uso de un lenguaje con el que no está conforme”, escribe Gómez en su columna de El Tiempo. “Este es un país machista, en el que ha hecho carrera tratar de bravas y furiosas a las mujeres que exhiben temple”.

Admite Gómez que la gente tiene derecho a pensar o decir que un hombre o una mujer son de mal carácter. Pero advierte que “quien recibe el comentario, en este caso concreto la mujer, le asiste […] el derecho de […] expresar su molestia, sobre todo si considera que el señalamiento se le hace exclusivamente por su género”.

Recomienda entender a personas como López “en un mínimo contexto”. Y para dar una idea de ese contexto, plantea las siguientes preguntas: “¿Sabe alguien cuántas veces en la semana previa a la entrevista [con Alvira] le dijeron [a López], o leyó en redes, que era malhumorada y en qué términos se lo plantearon? ¿Cuánto le duraría a usted la afabilidad si a todas horas escuchara ‘cálmese, tranquilo, no se enoje, no se emberraque’?”.

A Gómez le parece “respetable” que haya personas a las que no les guste la manera de ser de la candidata o las que crean que eso incidirá negativamente en la manera como administre lo público. “Pero pensemos si no será que le estamos aplicando la crítica con más fuerza porque es mujer y si no actuaríamos de otra manera si se tratara de un hombre”, agrega.

Con base en esas reflexiones y en algo que dijo el también columnista del diario bogotano Adolfo Zableh (“Convivir con el feminismo es duro todavía, y no todos podemos en un día pasar de andar en mula a hablar de identidad sexual no binaria”), Gómez decidió no decirle más “fiera” a su esposa.

Lo curioso es que otro periodista, Felipe Zuleta, también con base en el episodio entre López y Alvira, decidió ponerle a la candidata el apelativo que Gómez le va a quitar a su cónyuge.