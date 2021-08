Gustavo Bolívar se volvió tendencia en las redes sociales este domingo, luego de que el actor Bruno Díaz publicara un video en el que señaló al senador de haber estafado a su hijo y no pagarle una deuda millonaria tras contratarlo para que instalara unos paneles solares en su hotel.

El congresista respondió a la acusación con un video en el que da su versión de los hechos. Bolívar aceptó que no ha cumplido con esa deuda que tiene con el hijo de Díaz, quien murió en abril pasado, pero también mostró unos mensajes que le envió al actor hace un tiempo en los que le decía que se reunieran para mirar de qué manera él podría ir abonando dinero a la deuda.

En medio de su defensa, el senador hizo referencia a lo endeudado que está, ya que su hotel quebró por completo como consecuencia de la pandemia y él no tiene mayores ingresos económicos, teniendo en cuenta que dona completo su sueldo como congresista. Tanto él como su hotel están colgados con el pago de diferentes deudas y él no ocultó esa difícil situación económica que afronta.

“El hotel se quebró. Jamás he negado una deuda. Me fui a vender la casa de Miami a comienzos de año, al final no pude porque también tengo unos impuestos pendientes que pagar allá“, reconoció Bolívar en un primer momento.

Acto seguido, el senador mencionó un tema del que también habló en una entrevista con Pulzo hace meses: la posibilidad de no continuar en la política cuando se termine su periodo como congresista en el 2022, ya que considera que lo único que lo podría salvar económicamente es volver a desempeñarse como libretista y trabajar en cine y televisión.

“La realidad mía es que tengo una iliquidez que para nadie es un secreto. Es una de las cosas que me ha impedido decir si sigo en la política, porque desde que entré a la política me han cerrado todas las puertas en la televisión, el cine“, confesó Bolívar.

Ahora el escudero de Gustavo Petro deberá evaluar en los próximos meses si vuelve a aspirar al Senado en 2022 o si cierra el capítulo de la política. El denominado ‘pacto histórico’, del que hace parte Bolívar, presentará a las elecciones parlamentarias una lista cerrada, algo que ha sido criticado por algunos de sus militantes, y Bolívar indicó que, en caso de que se lance al Senado, no pedirá uno de los primeros lugares de la lista, sino que preferiría estar en el puesto 20, para que sean líderes sociales los que figuren en los primeros escalones.

Este es el video con el que se defendió de las acusaciones del actor Bruno Díaz: