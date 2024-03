Gustavo Bolívar se ha convertido en uno de los principales aliados del presidente Gustavo Petro, pues sigue sus ideas, las comparte y las defiende a cómo de lugar desde el sitio que le corresponda.

De hecho, eso mismo le permitió que lo nombraran como director del Departamento de Prosperidad Social, un puesto que dejó Laura Sarabia y que ahora liderará el excandidato a la Alcaldía de Bogotá.

Esto ha despertado muchas críticas, ya que muchos consideran que Bolívar no era la persona idónea para llevar a cabo dicha labor debido a su falta de experiencia y de estudios, por lo que argumentaron que alguien mejor hubiera liderado ese departamento tan importante en el país.

Además, muchos cuestionan dicha decisión porque se piensa que, al igual que cuando fue congresista, en cualquier momento deja la posición botada porque el sueldo no le va a alcanzar.

Por qué el sueldo no le alcanza a Gustavo Bolívar

Ahora, en diálogo con el Canal RCN, Bolívar se defendió de todo eso y uno de los puntos que mencionó fue precisamente el del dinero, ya que para evitar que lo sigan señalando por esa situación, prefirió contar cuánto debe pagar de impuestos tanto en Colombia como en Estados Unidos para que las personas se hagan una idea.

“Yo no me quejé, solo conté que me había retirado para ir a escribir porque yo pago muchos impuestos y obviamente de los salarios no me daba para pagar esos impuestos”, explicó Bolívar.

Y agregó: “Yo tengo propiedades en Estados Unidos y acá. Les voy a poner un caso, que no debería contar, pero yo pagaba de predial de mi casa en Estados Unidos 30.000 dólares y me lo acaban de subir a 60.000, o sea 240 millones de pesos por una sola propiedad, pero tengo más”.

Ante esto, Bolívar argumentó que tuvo que irse a escribir porque ahí conseguía mucho más dinero y con eso quedó libre de deudas tanto en Estados Unidos como con la Dian acá en Colombia.

Por lo pronto, Bolívar asumirá su cargo como director de Prosperidad Social en el que espera, según contó, que todo se haga con regularidad y que si hay corrupción, lo pueda denunciar para que todo sea lo más transparente posible.

