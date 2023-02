Desde el pasado 10 de enero, el transporte público en Bogotá tuvo un incremento en su precio. El valor de la carrera mínima de los taxis subió 700 pesos, pasando de 4.500 a 5.200 pesos, lo que desató una gran controversia por parte de ese gremio, que incluso ha advertido con salir a las calles para expresar sus inconformidades con el Gobierno Nacional.

Incluso, al líder gremial Hugo Ospina se le preguntó en W Radio sobre las prestaciones de ley, seguridad social y vacaciones para los conductores de taxi y, excusándose en esos pagos obligatorios, aseguró que el precio de la carrera mínima en Bogotá debería quedar entre los 18.000 y 24.000 pesos.

En medio de ese panorama, uno de los que opinó sobre el tema fue Gustavo Bolívar, quien aunque no ha hecho oficial su candidatura, es muy posible que se lance a la Alcaldía de Bogotá. El exsenador ha dado su postura sobre los taxis, el metro y la seguridad de la ciudad.

A través de Twitter, Bolívar dio su posición sobre los precios de taxi en la capital de la República: “Diré algo impopular: Carrera mínima de taxi en $5.200 (1,1 dólar) en una ciudad trancada, llena de huecos, insegura y gasolina al alza, no es un precio justo. Y no es por congraciarme con los taxistas, pues soy partidario de regular y no de acabar las plataformas. ¿Quizá 6.000?”.

Sin embargo, ese monto está lejos de lo que exigen los conductores. Por ejemplo, Stefanía Hernández, gerente de Taxis Libres, precisó cuál debería ser el precio ideal por la carrera mínima en diálogo con El Tiempo.

“Cabe aclarar que la tarifa de taxi es regulada y determinada por la secretaría de movilidad y la alcaldía de Bogotá. Yo quiero hacer énfasis que con el decreto para el 2023 está en 5.200,pero con el estudio técnico que hacemos las empresas vemos que se debe ajustar a una tarifa más real que se ajuste a los costos y gastos de la operación del taxi. La carrera mínima debería estar en 7.500 pesos”, indicó.