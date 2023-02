Los hechos se presentaron el primer fin de semana de febrero en la localidad de Chapinero, donde quedó registrado en cámaras de seguridad el momento en el que el conductor de un automóvil particular deja botada en una acera a la mujer sin que esta tenga reacción.

Autoridades la encontraron y llevaron a un centro hospitalario de la zona, en donde recobró la conciencia y se recuperó de las agresiones de las que fue objeto.

Fue así como la joven salió en medios contando lo que le había sucedido, pues su caso se había hecho viral, pero no había una versión que explicara lo que en realidad había acontecido.

La joven entregó su testimonio a Noticias Caracol, aunque sin dar su identidad ni mostrar su rostro por temor a represalias. Sin embargo, comentó con lujo de detalles lo que vivió y dijo que denunciará el caso para que se haga justicia.

Inicialmente, apuntó que a pesar de tomar un taxi en la plaza de Lordes, terminó en otro carro: “Di la dirección para mi casa y el taxi empezó a perderme y a dar muchas vueltas. Le dije que me estaba perdiendo y empecé a discutir con él”.

Luego, ella aclaró que estaba en sus 5 sentidos: “Yo había tomado 2 cervezas y estaba en esa zona porque trabajo por ahí. Pero el taxista me decía que yo está muy tomada, muy borracha. Le dije que no y el señor me bajó del taxi en una zona que no conozco”.

Fue en ese instante en el que intervino el otro vehículo: “Llega otro carro, de donde me preguntan si estoy bien y me puse a llorar. De ahí no me acuerdo más”.

Y contó lo que le hicieron: “Me robaron y golpearon. Tengo rasguños en la mano, golpes en el pecho, la cadera y me quitaron todo, hasta la chaqueta”.

Además, aseguró que le dieron alguna sustancia para dominarla: “Estoy esperando los resultados a ver qué tipo de sustancia fue. Pero no me dan información en los CAI de Lourdes y Marly, solo me dicen que llegué en una ambulancia al hospital”.

La víctima también manifestó que la última señal que recibió de su celular indicaba que este estaba en una compraventa de Chapinero.

En video, el relato completo: