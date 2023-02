Hacia las 3:00 de la mañana de este domingo, una ciudadana bogotana fue bajada de un vehículo particular en estado de inconciencia y fue dejada a la deriva en un andén del barrio Alcázares, en la localidad de Barrios Unidos.

El hecho fue registrado por una cámara de seguridad del sector y se aprecia el momento exacto en el que el conductor del carro carga a la mujer, la deja en el suelo y emprende la huida.

Aunque en principio no se tenían muchos detalles del caso, pues las autoridades están adelantando la investigación, este martes la joven involucrada relató qué fue lo que vivió antes y después de lo ocurrido.

Bogotá: mujer dejada en andén dio su versión

La mujer, que al parecer tiene 26 años, no quiso identificarse para evitar represalias en su contra. Sin embargo, dio a conocer que cómo fue su viaje, ya que en principio había tomado otro vehículo.

“En un inicio yo no estaba en ese carro. Cogí un taxi cerca a la zona de Lourdes [Chapinero], le di la dirección para mi casa y el conductor empezó a perderme y a dar muchas vueltas. No reconocí la zona, e iba hablando por celular con un amigo y le dije: ‘Me están perdiendo’. Ahí comencé a discutir con el taxista”, relató en Noticias Caracol.

Apareció la joven que fue dejada en la calle seminconsciente desde un vehículo por un conductor el pasado fin de semana. La joven se encuentra en buen estado de salud. ¿Qué dice ella sobre el hecho? Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/hGAOHYfk91 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 7, 2023

De acuerdo con lo comentado por la mujer en el noticiero, el taxista le habría insinuado que estaba alcoholizada, por lo que la dejó en una calle desconocida para ella.

“No estaba tomada, pero sí me había tomado una o dos cervezas […]. El taxista me decía que yo estaba muy tomada y borracha. Yo le dije: ‘Yo no estoy borracha’ […]. Él me bajó del taxi en un lugar que no conozco porque estaba perdida. Llegó un carro y me preguntó que si estaba bien, por lo que me pongo a llorar y le digo que me estaban perdiendo”, agregó en el informativo.

La mujer afirmó que el hombre que se ofreció supuestamente a ayudarla no parecía ser conductor de alguna plataforma de transporte y señaló que le robaron las pertenencias que llevaba consigo.

“Me dijo: ‘No te preocupes’, y ya no me acuerdo de absolutamente nada más. Me robaron, tengo rasguños en la mano, un golpe en el pecho, uno en la cadera y me quitaron todo, hasta la chaqueta”, comentó en el mismo medio.

Por último, mencionó que está a la espera de resultados médicos para conocer si le dieron alguna sustancia extraña y dijo no saber si la robaron en el taxi o en el carro particular que la recogió después.