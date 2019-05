green

El mandatario colombiano se reunirá cara a cara con César Gaviria, Germán Vargas Lleras y las demás cabezas visibles de la política tradicional, para buscar un consenso que permita salir de la supuesta crisis institucional que afronta el país, informó Noticias Uno.

Sin embargo, al presidente le critican que el publicitado ‘gran pacto nacional’ que propuso la semana pasada solo se lleve a cabo con medio país, es decir, sin los partidos de oposición como el Polo Democrático, la Alianza Verde y Colombia Humana, señaló ese medio.

“Vemos con preocupación que el presidente Iván Duque entiende por un ‘pacto de país’ a medio país; al país del pasado, a los liberales y a los conservadores”, señaló la senadora Angélica Lozano, mientras que senador Jorge Robledo, consultado por el noticiero, consideró que de esa reunión saldrán “malas noticias para los colombianos”.

A su vez, el presidente Iván Duque, entrevistado por María Isabel Rueda en El Tiempo, aseguró que su principal responsabilidad es “la preservación de la solidez institucional del Estado social de derecho”.

“Las circunstancias que hoy nos indignan requieren que no se debilite la extradición como uno de los mecanismos de lucha contra el narcotráfico, que se fortalezca la cooperación judicial internacional, que no seamos tolerantes con la reincidencia y que existan penas creíbles a los responsables de delitos de lesa humanidad”, puntualizó el mandatario que no obstante agregó que una constituyente no serpia la solución para salir de la crisis de institucionalidad.

