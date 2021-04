green

Luego de la confirmación de la muerte del príncipe Felipe de Edimburgo, Barreto aprovechó esa red social para enviar sus condolencias en un trino enteramente redactado en inglés.

“My thoughts and prayers are with the British people, the Royal Family and HM The Queen, in this sad moment as we mourn the death of HRH the Duke of Edinburgh, the world’s longest serving consort and a man who devoted his life to public service”, escribió Barreto en esa plataforma.

Esta es la traducción del mensaje de Barreto: “Mis pensamientos y oraciones están con el pueblo británico, la Familia Real y Su Majestad la Reina, en este triste momento en el que lamentamos la muerte de Su Alteza Real el Duque de Edimburgo, el consorte más antiguo del mundo y un hombre que dedicó su vida al servicio público”.

En un intento para que su mensaje llegara hasta la familia real, Barreto agregó una bandera británica y arrobó a la embajada de esa nación en Colombia, así como a la Competition and Markets Authority (el equivalente inglés de la Superintendencia de Industria y Comercio).

De inmediato, comenzaron a lloverle críticas y hasta burlas por su mensaje. En W Radio, los periodistas parodiaron un mensaje previo que Barreto había enviado, hace un año, para felicitar a la reina Isabel por su cumpleaños. (Vea también: Por muerte de príncipe Felipe, esposo de la Reina Isabel II, Iván Duque manda condolencias).

“Él es de la casa real. Es un duque o un conde. Él es ‘Lord Barret’”, bromearon los comunicadores de dicha emisora.

En Twitter, el tono fue similar. Decenas de usuarios de esa red social citaron el trino de Barreto para burlarse de él y su sentido mensaje al ‘estilo británico’. El funcionario desactivó las respuestas al trino.

“His real name is not Andrés Barreto, is Andrew (Cracker) Barrel, duke of Chapinero”, “Lord Andrés Barreto, número 7.000 millones en sucesión al trono manda sus oraciones a la corona británica”, “Barreto si acaso llegará a príncipe del rap”, fueron algunos de los mensajes de personas en esa plataforma.

Este es el trino de Barreto y los comentarios que recibió luego de su mensaje a la reina Isabel:

My thoughts and prayers are with the British people, the Royal Family and HM The Queen, in this sad moment as we mourn the death of HRH the Duke of Edinburgh, the world's longest serving consort and a man who devoted his life to public service. 🇬🇧 @UKinColombia @CMAgovUK pic.twitter.com/XtuqPVdQNJ — ANDRÉS BARRETO (@andresbarretog) April 9, 2021

His real name is not Andrés Barreto, is Andrew (Cracker)Barrel, duke of Chapinero. https://t.co/0Se2qrYfXS — Tor (@DanielToroh) April 9, 2021

Lord Andres Barreto, número 7mil millones en sucesión al trono manda sus oraciones a la corona británica…. Parece chiste, pero es anécdota https://t.co/gRXdOIg2uv pic.twitter.com/dHQw4RuBoR — David Arturo (@MgEcon_DavidG) April 9, 2021

Los apellidos ingleses son del gusto de este Super. https://t.co/ManZdBLATt — Santiago Trujillo (@SantiagoTrujill) April 9, 2021