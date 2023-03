El profesor Gilberto Tobón llega con su risa socarrona y dice: “Les traigo una tablet de regalo”. Saca un pedazo de madera con una frase pirograbada, la entrega y se ríe. Con el humor ácido que lo caracteriza se burla de un candidato a la Gobernación que armó escándalo regalando tabletas de las que valen 1 millón de pesos.

Tobón inscribió la semana pasada su movimiento Decididos y oficializó su aspiración a la Alcaldía de Medellín para “recuperar el desastre de ciudad” que deja Daniel Quintero.

Un día terminó de dar clases en la Universidad, de hablar 20, 30 años de lo mismo, y dijo bueno, yo ya me retiro y me voy a meter a hacer política, ¿o cómo fue eso?

“Más o menos así. Esto mismo que les he explicado a mis alumnos de las características del régimen político colombiano, del colapso del Estado, salí y se lo dije a la gente y tuve un éxito asombroso. Yo no lo esperaba. A través de un programa regional del canal de televisión de Cosmovisión, un buen día me invitaron y ya lo habían hecho otras veces, a que hablara de los partidos políticos. Y dije que son asociaciones para delinquir. Eso es lo que son y Colombia es un país diseñado para robar. Entones se volvió un escándalo viral”.

¿Y después se convirtió en votos al Senado?

“Claro, yo saqué 173 mil y punta de votos en las elecciones de Senado, la quinta votación del país, la quinta”.

¿La más alta de Antioquia?

“Saqué como 57.000 votos en Antioquia, fue como la tercera, la segunda de la ciudad de Medellín, detrás de Andrés Guerra, que ha hecho política toda la vida”.

¿Y por qué no se ganó la curul?

“Porque Fuerza Ciudadana, el movimiento en que yo estaba y el cual encabezaba la lista no alcanzó el umbral. Le faltaron 50.000 votos”.

Eso es una tragedia de la democracia colombiana, los más votados por fuera…

“Total y personal, personal, eso es asombroso”.

Entonces ahora viene a Medellín, ¿qué va a proponerles a los paisas?

“Medellín ya ha ensayado durante varios lustros jóvenes. Les ha ido regular, unos no lo hicieron tan mal, ejemplo Fajardo, Salazar. Pero los que siguieron lo hicieron regular y este no lo hizo regular, sino pésimo, mal. Quintero ha sido un alcalde desastre para la ciudad. Todos los indicadores son negativos, hace mucha propaganda y es un hombre hábil, astuto. Yo ya lo dije aquí en una entrevista en EL COLOMBIANO es liso y mañoso, y la mantengo, no la cambio, está tratando de mantenerse en el Gobierno a través de un sustituto, de un mandatario de él y él como mandante”.

Pero profesor Tobón, usted apoyó esa candidatura hace cuatro años, cuando se lanzó Daniel Quintero y también le aceptó una asesoría a él.

“Sí, claro, mire, paso lo siguiente, casi un mes antes de elecciones él me buscó, testigos de cargos, Nacho, el de Cosmovisión, y Luis Bernardo Vélez, el concejal que más lo patrocinaba. Más o menos un mes antes me buscaron, que lo apoyara. Yo le dije que sí, porque se presenta como independiente y es distinto a lo que tradicionalmente ha ganado. Yo le dije, yo lo apoyo y yo le voy a servir de asesor, pero no de asesor de una secretaría”.

¿Se veía como asesor?

“Sí, por lo siguiente, “causa tienen las cosas”: Aristóteles. Porque él me dijo que iba a transformar Empresas Públicas, le creí. Y porque él dijo que iba a ser una administración totalmente diferente a lo que había hecho Federico”.

Pues parece que lo ha cumplido…

“A los dos meses yo me decepcioné, ¡a los dos meses! A mí me nombró de asesor en la Secretaría, un cargo sin ninguna significación. Pero yo lo cumplí porque yo tenía que estar presentando informes, que los presenté muy puntualmente, sobre las transformaciones a la pedagogía en la Secretaría de Educación para los cursos superiores, de quinto y sexto de bachillerato. Ahí está la prueba y no tengo nada que ver con la administración de recursos”.

Eso están diciendo, que usted estando en la Secretaría de Educación, por esas fechas se firmaron los dos contratos de Buen Comienzo con Colombia Avanza , que están siendo investigados por posible corrupción, le están echando tierra a usted…

“Están mintiendo, me están calumniando. No tengo absolutamente nada que ver con Buen Comienzo, nada. Yo escribí una carta abierta a la ciudadanía. La leyeron 350.000 personas y él tuvo 305.000 votos, la comparación es válida, en la que al terminar la carta lo comparo con Mesalina, la prostituta más famosa de Roma, esposa del Emperador Claudio, a quien le decían los senadores. ‘Mesalina compórtate, manéjate bien. Pero sobre todo, lo más importante, aparentalo’. Ni siquiera eso logró hacer este señor”.

¿Y el alcalde Quintero le respondió esa carta?

“No, no, no, no, jamás, nada no la respondió. Él es astuto”.

Pero ahora recientemente, para estas elecciones de octubre, él lo buscó como usted lo mencionó…

“Claro. Yo soy un político sui generis, yo no tengo que estar maquillando nada, qué voy a maquillar a los 74 años. Mire él me llamó, que fuera, entonces yo fui con mi equipo porque hay sitios donde hay que ir con testigos y con mi equipo asesor que son cuatro personas. Fui a la alcaldía y allá estaba uno de sus defendidos o promocionados. ¿Qué planteó él? Bueno, usted es un hombre progresista… Él me echó flores, es astuto, no mencionó nada de la carta. Y donde la mencione le digo que él es el que faltado…”.

¿Desde la carta no se habían vuelto a ver?

“No, no, no, yo ahí partí con él. Yo dije, este hombre lo que hizo con Empresas Públicas no cumplió, lo que hizo fue secuestrarla, que es distinto”.

¿Por qué dice usted que él secuestró Empresas Públicas?

“Porque Empresas Públicas es un bien público muy importante para los medellinenses. Y él la atrapó en las redes que él maneja. Ya trajo unos chinos. Los chinos son unos capitalistas muy agresivos. El emperador sin fin, un país capitalista, imperialista, que está en lucha con el otro imperialista, Estados Unidos. Entonces, ¿ustedes imaginan la agresividad que manejan para contratar?”.

¿Usted para qué cree que se ha utilizado a EPM?

“Para su beneficio personal, para montar una maquinaria gigantesca claro, la tiene secuestrada Entonces a mí me decepcionó ver que este tipo estaba haciendo esto”.

Volvamos a la reunión, le echó flores y qué le dijo?

“Claro me dijo que yo era un tipo con posibilidades, que era un candidato interesante. Entonces me dijo que por qué no participaba en el grupo de él y hacíamos una encuesta, una especie de primarias. Entonces le dije, no, no, no, yo te agradezco, yo eso no lo voy a hacer. Si decidí lanzarme, yo voy hasta el final, yo cómo me voy a meter al grupo tuyo. ¿Usted se imagina?”.

¿Y eso fue en la Alcaldía, no es eso como participar en política, en su condición de alcalde?

“Ah yo no sé, porque es que la procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía son organismos cómplices de la corrupción en Colombia. Por eso Gilberto Tobón en la alcaldía promoverá veedurías ciudadanas, que son las que más funcionan, las que les sirven al pueblo para que se empodere y fiscalice a los administradores municipales”.

¿En qué terminó la conversación?

“Él dijo que seguíamos conversando, luego me hizo una invitación a su casa a cenar y yo soy un hombre muy atrevido y le respondí que yo no iba a cenar, que porque en su casa daban cianuro”.

¿Y se la soltó así al alcalde?

“No, lo dije en uno de los tantos twitter y comunicados que saco. Es que yo soy así, a mí me sigue un millón de personas y no sé por qué. Y yo digo una cosa y se vuelve viral, ¿qué hago yo?”.

Entiendo que también se reunió con Uribe, y de hecho le han dado palo en sus redes que son muy antiuribistas, porque usted apareció en un video con el expresidente Uribe.

“Yo digo una cosa. A ver, Uribe tuvo que asumir el protagonismo en la guerra, no le quedó más camino. ¿Sabes por qué? Porque los militares nunca la han hecho ni la van a hacer. Los militares colombianos, no. Oiga, lo que estoy diciendo: nunca la han hecho ni la harán y él entendió eso. Entonces fue él, los sacó de los cuarteles, él asumió la guerra. Por eso fue que les dijo, me informan todos los operativos. Y ahí empezó toda la debacle tan complicada, de los falsos positivos. Está claro que los falsos positivos deben ser castigados, eso es una cosa gravísima. Yo lo que dije era que no veía que él directamente hubiera ordenado eso, es decir, él no fue el agente determinador de eso en términos de Derecho Penal. Entonces él me invitó a una entrevista. Fui solo. Y él estaba con su secretaria y Andrés Guerra. Testigos son. Hablamos muy desapasionadamente. Y entonces cuando iba a terminar, él me propuso hagamos un videíto. Yo me quedé sorprendido. Me crucé de brazos y ese videíto me crucificó. Se retiraron 50.000 tipos de las redes, pura yihad petrista. Condenado al infierno. Yo dije, hombre, derecha e izquierda son señales de tránsito en el siglo XXI”.

¿Entonces usted no se define ni derecha ni izquierda, ¿cómo se define entonces?

“No, no, no, yo me defino como una persona que cree en la radicalización de la democracia, que cree en los gobiernos alternativos, transparentes, abiertos a la fiscalización de la ciudadanía, que le rinden cuentas, no a la Contraloría ni a la Procuraduría ni a la Fiscalía, organismos burocráticos y cómplices de la corrupción…”.

¿Pero esas son las instituciones…?

“Pero son instituciones derrumbadas. Es que el Estado colombiano está colapsado hace mucho rato, mucho rato”.

Pero entonces habría que construir otras instituciones porque por momentos puede sonar usted, con todo respeto, como William Dau, el alcalde de Cartagena.

“No, no me compare con William Dau. Dau es un tipo bastante díscolo, no. Yo pienso administrar esta ciudad, si recibo el beneficio de la ciudadanía, con mucha responsabilidad. A base de meritocracia, y la pongo a usted como testigo de cargo. A mí no me interesa si en un concurso que se necesite para un cargo técnico gana un uribista, si ganó listo, si ese es el que más puntos obtuvo, listo. O si es un petrista y si ganó, pues ganó. A mí no me interesa administrar como hacían antes, que viene recomendados del Partido Conservador o del Liberal, no yo así no administro. Segundo veedurías ciudadanas. Tercero, programas de incorporación de los estudiantes de la Universidad a la administración, por ejemplo, los 5 primeros estudiantes de cada carrera van a ser contratados por la alcaldía con contratos para hacer sus pasantías. Me entiende, es que quiero darle un vuelco a la administración. Y quiero veedurías ciudadanas, quiero que la gente me mire a mí, que me mire el controlador, pues, estará en su derecho y no tengo problema. Pero hay que cambiar las prácticas de la administración pública. Incorporar más a la gente del común. Yo creo que hay que impulsar las Pymes, los recursos del municipio no tienen por qué dárselos a los ricos. Los ricos no necesitan ayuda, ya tienen suficiente para ellos defenderse”.

¿Pero el municipio qué les da los ricos?

“Contratos..”.

Ah, ningún subsidio ningún beneficio…

“No, no, no, no. Eso no, yo le voy a dar un vuelco”.

Pero cómo queda la ciudad, ¿usted qué la ha seguido?

“Terrible, yo creo que va a quedar totalmente raspado el presupuesto municipal, que es grande, de 7 billones y medio. Yo creo que el endeudamiento ha crecido bastante, yo tengo las cifras porque tengo una asesoría muy, muy experta, incluso de economistas muy respetables que han hecho programas de desarrollo urbano en ciudades como Buenos Aires, México, Guatemala. Yo me estoy asesorando bien, yo soy un antipopulista, yo no voy a prometer algo que no se puede hacer. Mire le cuento una anécdota: me invitaron a la comuna de Belén, y le des dije yo aquí no les voy a hacer vías de 6, 7, 8 carriles. Aquí si se necesita un quirófano para las cuestiones de la salud se hace, cosas que en realidad necesite la comunidad. ¿Y cómo lo sé? Que se organicen”.

Usted es de alguna manera un outsider y cómo Medellín ha tenido una experiencia reciente precisamente con el alcalde actual, ¿cómo se puede recuperar la confianza de esos sectores que sienten que los traicionaron?

“Sí lo soy. Te lo voy a dar con un argumento de tipo cronológico, yo soy hombre de 74 años, él es un hombre muy joven, al punto que sueña con ser Presidente, como lo sueña también el señor Fico. Yo no sueño ser Presidente. Voy a terminar un mandato de 78 años, yo no voy a dejar tirado el cargo en la mitad como hacen otros. No. Una de las garantías es que ya han ensayado los jóvenes aquí en Medellín y no les ha ido bien”.

¿Bueno usted le dijo no a Quintero, y lo de Uribe en qué quedo?

“Uribe es una persona muy inteligente, Uribe a mí no me prometió una coalición, Uribe ni me propuso a mí como su candidato. Los que vieron el video se asustaron”.

¿Pero usted tampoco es un candidato uribista?

“Pues yo no soy un candidato de Uribe, no, no”.

¿Y de Petro, porque usted le hizo campaña a la presidencia?

“Ah sí, porque Petro era el menos malo, imagínate que la yihad petrista dijo, ¿cómo metieron ese viejo anarquista a esta campaña? Y eso dije yo en una entrevista que me hizo una canal de televisión regional en Bucaramanga cuando me preguntaron si iba a votar por Petro, y dije claro yo no soy Pedro, yo no lo niego 3 veces. ¿Por qué? Les dije porque es el menos malo. Y creo que acerté. ¿Usted se imagina el ingeniero o Federico? No, no, no”.

¿Y usted cómo ve el Gobierno de Gustavo Petro?

“A los 100 días le puse 3 sobre 5. Pasó raspado. Yo creo que va a perder por falta, en primer lugar, porque es muy incumplido en las reuniones. Segundo veo que las reformas no han empezado. Ya se dio el primer empujón con la de la salud, enorme revuelo. Yo soy de los que piensan que hay que reformar la salud”.

¿Y la reforma a la salud de Petro le gusta?

“A mí no me choca la reforma a la salud de la (Carolina) Corcho. No me choca porque cuando uno tiene un ladrón certificado que es ladrón sale de él. Si consigue otro y se equivocan, bueno…”.

¿Pero acabar con las EPS es la salida?

“Las EPS han sido de unos escándalos. Mire una EPS casi que se funda con una cédula y casi lo importante es tener amigos en el Gobierno, empezar a recibir inscripciones. Cuando usted tiene un cierto musculito, la plata que usted maneja es del Estado. Después se roban 50, 60 billones y le dan la casa por cárcel. Ejemplo Saludcoop para darle uno bien reciente”.

Pero digamos que esos son escándalos que se dan en todos los sectores. Lo mismo se podría decir de los alcaldes, alcaldes que se han robado la plata, pues entonces tampoco podría ponerse la reforma en manos de ellos…

“No, porque no son la mayoría. A mí me parece como de principio tan horrible que la salud sea un negocio. Entonces, a lo último, el aire va a ser un negocio”.

Pero las EPS que hacen bien su tarea de salud no ganan prácticamente.

“No, yo creo que caridad no estén haciendo”.

No están haciendo, pero muchas veces tienen números negativos…

“Un capitalista no puede hacer caridad, si empieza a hacer caridad, se quiebra. Ahora peligros hay, muchos, porque en un Estado hiper corrupto como el colombiano ya eso tiene raíces complejísima en un narcoestado como somos, aquí ocurren cosas insólitas, aquí un funcionario es capaz de llevarse millones muerto de la risa. Esto tiene antecedentes muy malucos, cierto, yo entiendo que la gente esté preocupada. Pero no estoy de acuerdo con las EPS, me parece que es un negocio”.

Usted menciona que esto es un narcoestado, su tesis es que esto está dominado por mafias, ¿por qué alguien que piensa eso decide meterse a una alcaldía?

“Sí, estoy convencido que lo es. Muy buena la pregunta porque estaba en tal grado de indignación, en tal grado de molestia personal y psicológica, viendo una burguesía burocrática devorarse este país, que dije que voy a intentar hacer algo. Yo estoy seguro que voy a tener mil tropiezos para llegar, aunque aspiro a ganar; y en gobernar, tengo que gobernar distinto para no cometer los errores tradicionales. Yo no me voy aliar con todo mundo, claro que tengo que hacer alianzas, yo tengo un programa y tienen que respetarlo y el que no lo respete, yo no lo acepto. La matrícula aquí es condicional, no abierta”.