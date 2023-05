Con el pasar de los días, aumenta la angustia de familiares y rescatistas por encontrar a los 4 menores de edad que están desaparecidos en la espesa selva entre Guaviare y Caquetá, luego de que la avioneta en la que viajaban sufriera un accidente en esta zona el pasado primero de mayo.

Desde entonces, un grupo del Ejército Nacional, junto con familiares de los niños e indígenas, se hicieron cargo de la búsqueda, completando casi un mes de operación en la que tan solo han encontrado pistas que reviven la esperanza de encontrar a los menores con vida.

General que comanda búsqueda de niños en Guaviare rompió en llanto

El general del Ejército Pedro Sánchez es quien lidera la Operación Esperanza y, este martes 30 de mayo, habló con Noticias RCN para dar detalles de la búsqueda que completa casi un mes.

Fue en este espacio que el militar, al ser preguntado sobre por qué es tan difícil ubicar a los niños y qué estarán pensando, no pudo contener las lágrimas y tuvo que cortar sus palabras.

“Nosotros en Operaciones Especiales siempre vamos a la incertidumbre y tratamos de minimizarla con la máxima información posible, pero no sabemos qué es lo que pasa por la mente de estos cuatro menores, que sentimos como si fueran nuestros hijos. Cuando me imagino que el 26 de mayo cumplió un año la bebé, miro la foto de mi hijo y me digo: ‘Dios mío, los tenemos que encontrar’“, dijo el general Sánchez con la voz entrecortada.

Y, después de encontrar la calma, añadió: “Cuando mirábamos las huellas que nos han dejado esos cuatro menores y las comparo con la foto de mi hijo, a uno se le arruga el alma. A veces, sientes impotencia de cómo podemos encontrarlos”.

Finalmente, el general Sánchez informó que está seguro de que los niños están vivos, pese a lo duro que es enfrentarse a una “selva virgen” como en la que están y en la que llueve 16 horas al día.