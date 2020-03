El mismo vehículo con el que ganaba su sustento a través del trabajo que realiza con esta plataforma para pedir transporte privado en Bogotá.

Seguido, dice, los sujetos que pidieron el servicio exigieron que los llevara a Villas del Dorado, en la localidad de Engativá, y allí le propinaron la golpiza cerca de un humedal.

“Me cogieron, me encañonaron con dos armas de fuego, me amordazaron en la parte de atrás (del carro), me amarraron los pies, las manos. Enseguida, emprendieron el rumbo, no supe para dónde”, relató a ese mismo medio.