El fiscal Francisco Barbosa confirmó este jueves que un hombre en Antioquia será imputado por amenazar a la vicepresidenta Francia Márquez a través de correo electrónico. Además, el jefe del ente investigador señaló que lograron establecer que no había explosivos en el artefacto que su esquema de seguridad encontró cerca a la vivienda de su familia en Suárez (Cauca). Entretanto, continúan las investigaciones sobre la amenaza de otro ataque en su contra en un acto público al que asistió en Chocó, el 21 de marzo.

Sobre el correo electrónico enviado a la vicepresidenta el pasado 23 de marzo, el fiscal Barbosa explicó que el caso está a punto de llegar ante los jueces. “Podemos confirmar que luego de realizar los actos urgentes, se verificó que, efectivamente, quien la amenazó se llama Fabián Idárraga Toro, habitante del departamento de Antioquia, quien fue ubicado, identificado y aceptó la responsabilidad y ser el autor del mensaje amenazante”, aseguró Barbosa a medios de comunicación.

En los micrófonos de Blu Radio, el fiscal general explicó que la investigación partió de identificar al titular del correo que envió la amenaza. El hombre, al parecer, vive en el municipio del Carmen de Viboral, en el oriente antioqueño, y fue interrogado apenas cinco días después de haber enviado el hostigamiento escrito a Francia Márquez. “El día de hoy vamos a hacer la solicitud de imputación contra esta persona como autor del delito de amenazas a servidores públicos, es decir, actuamos con resultados”, añadió Barbosa en el medio radial.

Las denuncias de atentados contra Francia Márquez

Tras sobrevivir un atentado en 2019, y haber denunciado múltiples amenazas durante la campaña presidencial que la llevó al poder junto a Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez tiene argumentos para tomarse en serio estas amenazas. De allí que en enero de 2023, cuando su equipo de seguridad halló un posible artefacto explosivo cerca a la casa de su familia en la vereda Yolombó de Suárez, la alta funcionaria pidió que se investigara a profundidad lo sucedido.

Integrantes de mi equipo de seguridad hallaron un artefacto con más de 7 kilos de material explosivo en la vía que conduce a mi residencia familiar en la vereda de Yolombó, en Suarez, Cauca. El mismo fue destruido de manera controlada por personal anti explosivos de la SIJIN. pic.twitter.com/gUpYQVOfFD — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) January 10, 2023

En su momento, Márquez aseguró que agentes antiexplosivos de la Sijin de la Policía había destruido el artefacto hallado y que se estimaba, tendría entre 7 y 9 kilogramos de nitrato de amonio y aluminio en polvo. No obstante, el fiscal Francisco Barbosa señaló que nuevas constataciones descartarían que se trataba de explosivos. “De los elementos encontrados, no se puede concluir que había un artefacto explosivo improvisado que causara un daño para un posible atentado. En ese sentido, nosotros descartamos un atentado”, aseguró en una declaración.

Sin embargo, explicó que la indagación sigue abierta. “Seguimos investigando en todo lo relativo a su esquema de seguridad, al trabajo de campo técnico y pericial alrededor, a quiénes incluso les entregaron esa información para poder concluir esta investigación”, añadió a renglón seguido.

De allí, Barbosa saltó a la más reciente denuncia de la vicepresidenta, de hace una semana. Resulta que, cuando el 21 de marzo Francia Márquez estaba en Cacarica (Chocó), en un acto de perdón por la operación Génesis, le informaron de una posible acción violenta. “Cuando venía, llegué al aeropuerto se me arrimó un policía de los mandos de esta región a decirme: ‘vicepresidenta, no está segura la región, hay al parecer una información de explosivos que han colocado y entonces colocamos en su consideración la posibilidad de ir o no ir al acto de reconocimiento’. Y les dije: ‘voy’”, dijo en el acto.

El fiscal Barbosa solo dijo: “Frente a los hechos de Cacarica, del 21 de marzo, ella informó que recibió una alerta, se está verificando. En estos hechos estamos frente a una alerta”. En los últimos años, mientras Francia Márquez ha ganado notoriedad en la escena política nacional a partir de su activismo por el medio ambiente y los derechos humanos, se han incrementado las amenazas y los hostigamientos en su contra. La vicepresidenta ha sido criticada, por ejemplo, por movilizarse en un helicóptero, algo que ella ha asegurado hacer por estrictas cuestiones de seguridad.