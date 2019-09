Varios medios, y hasta en redes sociales, recopilaron y compartieron los videos y fotografías que dejó la arremetida policial, ya que varios estudiantes las tomaron para mostrar que en el procedimiento hubo un aparente exceso de autoridad por parte de los uniformados.

Noticias Caracol fue uno de los medios que publicó varias de esas imágenes, y allí se aprecia que algunos policías usaron sus armas de dotación para intimidar a los estudiantes. Esto, luego de que un grupo de uniformados ingresara abruptamente a las instalaciones de la Universidad de Cundinamarca.

Un joven que se identificó como Andrés Melo aseguró en el noticiero que los uniformados “sí dispararon”. De hecho, dijo, “hubo dos personas heridas. Otras, fueron golpeadas con los bolillos de los policías”.

Esas agresiones se dieron dentro y fuera de los planteles y también quedaron registradas en video, grabaciones que la Policía dijo estar investigando para atribuir responsabilidades ya que la universidad de Cundinamarca se quejó de que los uniformados no tenían autorización de entrar así.

La Universidad de Cundinamarca defiende los derechos, la vida e integridad física de los estudiantes y de toda la comunidad universitaria. Por lo tanto, no admite el ingreso a sus instalaciones de la fuerza pública ni agentes externos sin autorización conforme a la Constitución. — UCundinamarca (@UCundinamarca) September 5, 2019

Un joven fotógrafo, Luis Ayala, narró en RCN Radio los momentos de angustia que vivió al ver que los policías, según él, estaban disparando para dispersar a los manifestantes.

“Cuando la Policía ingresó a la Universidad, más o menos entre siete y diez policías se fueron encima mío; yo lo único que hice fue levantar las manos, tenía la cámara y les dije: ¡prensa! Y ellos, aun así, se fueron encima de mí. Me golpearon con los bolillos, golpearon la cámara, creo que la dañaron, me rociaron gas pimienta en la cara, después me sacaron, me dijeron que yo era un guerrillero y me insultaban”, aseguró el afectado en la emisora.

Ayala dijo que alcanzó a tomar varias fotos que evidencian que los policías usaron sus armas y dispararon también al piso para intimidar a los estudiantes.

Universidad de Cundinamarca pic.twitter.com/1DFeCaUMxm — El Cami Torres (@Thecamilot) September 5, 2019

Lo que pasó en la sede Soacha de la Universidad de Cundinamarca debería hacerse viral, ¡ya no más! #UdeC pic.twitter.com/KTg3k61Ire — fabian. 🏹 (@_fabiansuarez_) September 5, 2019

Y como explica esto la policía nacional, heridos de bala y disparos a quema ropa en la universidad de Cundinamarca… #UdeC @UCundinamarca @NoticiasUno pic.twitter.com/sNX1z5ceKx — González S. (@Jsgonzalez92) September 5, 2019

En video quedó registrado el enfrentamiento entre estudiantes y la Policía Nacional en la Universidad de Cundinamarca. pic.twitter.com/9AYExiaovL — Educación EL TIEMPO (@EducacionET) September 5, 2019