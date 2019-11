green

Se llama Garden Room, y es un reservado del hotel que está ubicado en el primer piso, asegura El Tiempo, medio que publicó la fotografía en la que se ve que el salón tiene una mesa rectangular con varias sillas, puertas por donde entra la luz y un espacio para ubicar el catering.

Santos y Blum se reunieron en ese espacio porque el restaurante y el bar del hotel estaban llenos, dice el periódico, lo que indicaría que los colombianos no pidieron permiso para utilizar esa sala, que horas antes había sido epicentro de un evento pues, según contó Santos dijo en Blu Radio, había un hombre desmontando un sistema de audio. No obstante, aseguró el funcionario, ese tercero no podía oír la conversación.

La reunión, dijo el embajador de Colombia en Washington en la emisora, fue para poner al día a Blum, a quien el presidente Iván Duque designó como nueva canciller luego de la salida de Carlos Holmes Trujillo (que asumió la jefatura del Ministerio de Defensa), sobre el trabajo que se viene haciendo.

No obstante, sin pensar que lo estaban registrando, Santos desmeritó el trabajo de Trujillo e incluso el del exministro de Defensa Guillermo Botero, del que se terminó disculpando tras conocerse el audio.

Por esta situación, el embajador fue llamado por el presidente Duque para que de sus explicaciones en Bogotá, mientras que Blum sería ratificada por nueva canciller, aunque aún no hay fecha para su posesión.

Entretanto, Colombia le pidió colaboración a Estados Unidos para saber quién grabó la conversación de Santos y Blum, e incluso, dice El Tiempo, el hotel podría autorizar que se vean las cámaras de seguridad para hallar el responsable.

Este es el hotel donde se reunieron; para ver la foto de la sala haga click aquí.