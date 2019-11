El audio deja al descubierto, nuevamente, las fisuras que hay dentro del uribismo, y, lo más grave, entre el partido de Gobierno y la administración del presidente Iván Duque.

Cuando Morales, de Blu Radio, le preguntó a Santos sobre la conversación filtrada que habría tenido lugar en un restaurante cercano a la embajada de Colombia en la capital de Estados Unidos, el embajador respondió, citado por Morales: “Mierda, […] déjeme me entero qué es lo que pasa en esa conversación y volvemos a hablar”. Sin embargo, pasaron los minutos, y no volvieron a hablar.

Esa respuesta de Santos no solo evidencia la sorpresa que le causó el tema que le propuso Morales, sino la magnitud de la gravedad de la conversación con Claudia Blum.

Y es que en ese diálogo, publicado por Publimetro, se escucha al embajador criticando la gestión de su anterior jefe, que dejó el cargo para asumir el cargo de ministro de Defensa, porque, dijo Santos, Carlos Holmes Trujillo no tenía “una estrategia” y no hizo “nada” como canciller.

Asimismo, Santos arremete contra el exministro de Defensa Guillermo Botero, porque, según él, “no trabajaba”.

Al respecto, los periodistas de Blu Radio coincidieron en que las palabras del embajador de Duque en Washington son de “deslealtad” contra sus compañeros de gabinete, sin contar, aseguró la comunicadora Luz María Sierra, que no es la primera vez que le filtran un audio a ‘Pacho’ Santos con controversiales palabras que lo dejan mal parado.

Por esta situación el funcionario se vería obligado a renunciar a su cargo, manifestó Gustavo Gómez, director del programa ‘6 AM Hoy por Hoy’ de Caracol Radio, y Jorge Espinosa, panelista de ese espacio radial agregó que el funcionario ya tiene programada una conversación con el presidente Duque.

Pero Santos no sería el único que tendría que dar explicaciones al respecto. Pues si bien Blum se cuido más a la hora de expresarse contra Holmes Trujillo, aunque lo llamó “desastre”, también tildó de “fiasco” la ayuda humanitaria que Colombia y otros países quisieron brindarle a Venezuela, razón por la que, aseguraron en Blu Radio, la funcionaria debería decirle al presidente qué tan de acuerdo está con sus políticas.

Si bien esta nueva situación resulta muy escandalosa para Duque, ya que deja en evidencia que no solo sus detractores no están de acuerdo con él, sino que su propio equipo de trabajo critica la gestión de su gobierno, no es más sino una de las tantas grietas que se vienen presentando en el Centro Democrático.

A continuación, la conversación entre ‘Pacho’ Santos y Claudia Blum: