Santos explicó, en entrevista con Blu Radio, que la conversación con la que sería su nueva jefa era de carácter y en un recinto privado, y por lo mismo no comprende cómo fue que alguien la pudo grabar, por lo que dijo que estaba “horrorizado” de pensar que alguien lo está espiando.

Posteriormente, el embajador de Colombia se refirió a sus declaraciones contra la labor de Carlos Holmes Trujillo, excanciller y exjefe de Santos, y dijo que lo único que hizo fue decirle a su nueva jefa, Claudia Blum, lo que se debía mejorar, ya que, según Santos, él nunca recibió instrucciones de Holmes Trujillo.

En ese sentido, el periodista Néstor Morales le preguntó al funcionario si creía que el excanciller, hoy ministro de Defensa, no le daba instrucciones porque estaba metido en un tema de política (tenía aspiraciones presidenciales) y eso los convertiría en competencia por el cargo más importante del país.

“Yo no estoy dedicado a nada que tenga que ver con la política. Es más, ustedes no me han escuchado absolutamente nada en este prácticamente año y medio frente a cualquier cosa. A veces se me ‘chispotea’ porque soy periodista y me salgo, pero lo que sí es cierto es que yo estoy trabajando para el presidente Duque, yo estoy trabajando para el Gobierno y estoy trabajando para los colombianos. Mi papel es exclusivamente ese”, aseguró Santos.