Eso es lo que se escucha en una conversación, publicada por Publimetro, que Blum tuvo con el embajador de Colombia en Washington, ‘Pacho’ Santos, en la que, además, señaló que la “gente ya no cree” porque la “ayuda humanitaria” que el presidente Iván Duque le ofreció al vecino país fue un “fiasco”.

Blum y Santos tocaron ese tema teniendo en cuenta que, en teoría, ahora es ella la que debe encargarse de ese tema porque Duque la nombró como nueva canciller, luego de que Carlos Holmes Trujillo dejara ese cargo para asumir el de ministro de Defensa, aunque aún no se posesiona.

No obstante, por sus críticas a la gestión de Duque, varios, como los panelistas de Blu Radio Felipe Zuleta y Héctor Riveros, creen que ese nombramiento se puede embolatar.

La razón, coinciden los panelistas, es que si una persona no está de acuerdo con las políticas de otra, lo más lógico es que no trabajen juntos. Más aún, agrega Zuleta, si se tiene en cuenta que Blum criticó iniciativas que promovió el propio Duque, y no sus colaboradores.

Cabe recordar que recientemente Blum hablaba de continuar apoyando al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó “y la legitimidad democrática que él encarna”.

Por ahora, no hay un pronunciamiento oficial por parte de la Presidencia, ni de la que sería la nueva canciller.

El único que hasta ahora reaccionó al tema, y porque el periodista Néstor Morales lo contactó, fue el embajador Santos. Posteriormente, el embajador dijo que se trató de una conversación privada con su jefe para mejorar el tema de relaciones con otros países.