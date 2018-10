Los hechos se registraron el pasado viernes 28 de septiembre sobre las 2 de la tarde cuando la niña, de nombre Génesis, caminaba por una calle del barrio El Porvenir hacia donde un familiar.

Dos horas después, una fogata en el patio de una vivienda alertó a los residentes del sector debido al extraño olor que emanaba. La Policía acudió al sitio y encontró que unos restos humanos estaban siendo incinerados.

Por este asesinato fue capturado Adolfo Enrique Arrieta García, un camionero de profesión que confesó el crimen aunque dijo no recordar cómo sucedieron los hechos ni qué lo impulsó a cometer este aberrante ataque.

Pero según el fiscal Vicente Guzmán, director seccional de Fiscalía en Magdalena, el hombre pretendía desaparecer la evidencia para no dejar rastro y quedar impune.

“Lo que se evidencia de esa situación aberrante es que él la asfixia y luego trata de ocultar las evidencias, de borrar el cuerpo del delito, incinerando a la niña”, explicó Guzmán en Noticias Caracol.

De todas formas, hasta el momento no se ha logrado establecer si la pequeña fue abusada sexualmente, y las autoridades tratan de averiguar si en los restos que hallaron hay algún fluido o indicio que indique que fue violada.

“Se hizo un registro corporal de la persona capturada para buscar células epiteliales y tratar por vía genética de establecer si hay células de la niña”, agregó el fiscal. El resultado de este proceso tardará por lo menos 15 días.

Si bien el hombre no pudo ocultar el crimen, pues lo descubrieron, ahora dice que no recuerda lo que pasó y que él no es un hombre de maldad. También, que pensaba que “era un perro lo que había quemado”.

El abogado que defiende al acusado, César Cadena, aseguró que supuestamente algo extraño se apoderó de su cliente. Eso sí, aclaró que lo que busca es una rebaja en la pena ya que es casi imposible demostrar su inocencia.

“Él dio el permiso para que las autoridades siguieran pero no sabe cómo pasó todo realmente. No detalló cómo se produjo la muerte de la niña, pero si es una cuestión complicada porque jurídicamente no sabemos cómo explicar, vinculando cosas espirituales, porque al parecer algo entró en él”, dijo Cadena al Diario Hoy del Magdalena.