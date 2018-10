Arrieta García fue grabado en un video en el que les pidió a padres y familiares de la menor que lo perdonen por lo que hizo, y dijo que hasta este momento no recuerda muy bien lo que pasó.

“Pido perdón a la mamá, al papá y familiares de esa niña… en todo caso discúlpenme. Yo no sé ni lo que hice. Yo también tengo un hijo y una hija, y mi familia, y ahora no tengo nada”, expresó Arrieta en medio de lágrimas, según video que compartió el periodista Jefferson Beltrán, del programa La Noche de NTN24 del canal RCN.

Si bien el hombre reconoce que cometió el crimen, de todas formas alega que no es una persona “mala gente”, y que quienes lo conocen en Fundación pueden hablar de él.

“Realmente no sé qué me pasó. Si hubiera sido una persona mala de pronto no le hubiera abierto a la Policía y me hubiera volado, pero no, cogí y le abrí. Ahora no tengo ni casa ni familia. Pido perdón de corazón, y que Dios me perdone porque yo necesito el perdón de Dios”, aseguró el hombre.