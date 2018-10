La denuncia es pública en esa red social y, de acuerdo con lo narrado por la usuaria que difundió las imágenes, los hechos ocurrieron este domingo en el Éxito del barrio Las Nieves, centro de la capital.

“Me encontraba en el Éxito. A las 5:30 de la tarde se escuchaban unos gritos fuertes en un cuarto, al lado de los baños, por parte de una señora. Me acerqué y un policía estaba golpeándola porque al parecer la había encontrado robando. El policía le pegó con el casco de la moto y le rompió la frente a la señora”, narró la denunciante en la publicación.

En las grabaciones se escucha cuando la víctima, llorando y lamentándose por la agresión, asegura que el uniformado la golpeó “con el casco”.

Además, la testigo indicó que cuando le reclamó al uniformado por el supuesto abuso autoridad y violencia contra la adulta mayor, el policía le habría contestado: “Que no me metiera en lo que no me importaba. Que él había reaccionado así en defensa propia”.

Incluso, en esos mismos videos también se escucha cuando la mujer que graba le reclama al presunto agresor:

“Eso no se hace, señor agente. ¿Usted cree que eso se hace? […] Le pegó a la señora. Usted es un atrevido y abusa de que tiene un uniforme”.

Finalmente, la usuaria señaló que después de 20 minutos una mujer policía auxilió a la anciana porque nunca llegó una ambulancia. Aunque asegura que la “sacaron esposada, a empujones y el policía exaltado”.

Advertencia: A continuación se publican los videos en los que aparece la mujer sangrando. Las imágenes pueden ser sensibles para algunas personas.