La fiscal general Luz Adriana Camargo anunció este viernes que la entidad abrió una investigación formal contra el exviceministro del Interior y designado director de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, Diego Cancino, por el delito “acto sexual violento” tras la denuncia interpuesta por Viviana Vargas, por presunto acoso.

La fiscal Camargo indicó que el caso quedó en manos del fiscal 219 de delitos contra violencias basadas en género de la seccional Bogotá que, con el apoyo del grupo de género “asumió la denuncia interpuesta contra el exviceministro del interior Diego Cancino por el delito de acto sexual violento”.

“Ya tenemos definido el programa metodológico, el fiscal ya lo hizo. Ya se han recibido algunas diligencias, se recibieron unas entrevistas, se ordenó inspeccionar algunos medios telefónicos en los que podía existir chats, entre otros”, aseguró Camargo en rueda de prensa.

El también exconcejal Diego Cancino ha sido el centro de la polémica luego de que el pasado 27 de octubre, Viviana Vargas, asesora de la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior, señaló a Cancino de, presuntamente, haberla tocado sin su consentimiento a inicios de este mes.

La mujer dijo que conoció a Cancino dentro de su entorno laboral y se contactó con él para compartirle su hoja de vida, ya que el contrato que tenía con el ministerio se iba a terminar.

“Le paso mi hoja de vida, el hombre me llama y quedamos de almorzar al día siguiente. Le digo que sí, pero luego me dijo que tenía tiempo ese mismo día, 9 de octubre, para que llegara a su apartamento”, aseguró la denunciante, quien también añadió que el señalado le sirvió vino y comida.

La funcionaria también aseguró en una entrevista a Semana que Cancino se mostró insistente con ella y en algún momento de la reunión, él la habría abrazado por detrás y tocó sus senos sin su consentimiento. “Ante esta situación reaccioné rápidamente quitándomelo de encima y frente a ello él me tomó de las manos, me bajó de la silla de la barra en la que yo estaba e intentó besarme sin mi consentimiento. Yo lo alejé de mí y le dije que no deseaba ningún tipo de relación que no fuera política y/o profesional y que mi interés no iba más allá de eso, que por favor respetara dicho límite”.

