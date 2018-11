La pregunta se la hizo Darcy Quinn, en Caracol Radio, una de las emisoras en las que habló en la mañana de este jueves el jefe del ente acusador tratando de responder los interrogantes que han surgido en el país después de conocerse la declaración del fallecido Jorge Enrique Pizano, según la cual Martínez sabía de las irregularidades de la multinacional Odebrecht en la contratación para la Ruta del Sol 2.

“Óigame, fiscal, no puedo dejar de preguntarle por la llamada que le entró ayer en la entrevista con Caracol Televisión, con el señor Ernesto Yamhure, y que ha despertado tantas suspicacias. ¿Es normal esa relación con el señor Yamhure…? ¿De qué hablan?, le preguntó Quinn.

El fiscal no dejó terminar la pregunta y siguió con la respuesta a una pregunta anterior: “… En todos estos casos nosotros estemos haciendo las investigaciones, y no se me exija la lealtad por encima de la Constitución. Eso no me lo permitiría en mi conciencia y eso no me lo permitiría el país, y así seguiré obrando. Por eso, frente a esas conspiraciones he dicho: no me voy a entregar; no van a constreñir al fiscal. Qué tal organizando a Jorge Enrique [Pizano, el fallecido testigo que aseguró que Martínez sabía de las irregularidades de Odebrecht] para llevarlo al exterior con el objeto de iniciar investigaciones, que además no tienen ningún propósito, cuando aquí en Colombia se hicieron las investigaciones de esos contratos. Es que eso está a la luz del día. Esas son actividades absolutamente conspirativas”.

Quinn lo dejó hablar, pero insistió en su pregunta inicial: “No me oyó la pregunta, fiscal. Le entró una llamada ayer del señor Yamhure en plena entrevista con Caracol Televisión, y obviamente eso ha despertado todo tipo de suspicacias. ¿Por qué lo llama a usted el señor Yamhure?

“No, pero perdóneme. La única suspicacia que no pueden tener mis amigos periodistas es que me llamen periodistas, porque yo recibo, como todos ustedes de la mesa, llamadas de ustedes todos los días”, respondió Martínez.

“¿Y el señor Yamhure de qué le preguntaba?”, volvió a preguntar Quinn. “¿Este mismo caso?”.

“No. Es que, como ustedes saben, estaba en una entrevista en ese momento en televisión [la de Noticias Caracol] y yo no tomé la llamada”, dijo el fiscal.

“Ah, entonces no pudo hablar”, trató de precisar la periodista.

“No, pues eso lo vio todo el país…”, dijo Martínez.

“Pero, fiscal, ¿de qué habla usted normalmente con él?”, insistió Quinn.

“No. Como todos los periodistas buscan siempre información, yo tengo diálogos con usted permanentemente, usted busca información, todas las mesas de trabajo están buscando información”, siguió el fiscal. “En ese sentido, tengo una política de puertas abiertas, no para entregar información específica de casos, porque ustedes saben que yo hago ruedas de prensa, que a otras personas también les mortifican, pero son el mecanismo para que todo el mundo tenga información”.

Y en la parte final de su respuesta, Martínez redondeó la idea de por qué lo llamó Yamhure: “Pero, en algunos casos, preguntan sobre casos de investigaciones que ustedes mismos van haciendo y que son sus propias iniciativas investigativas. Y yo, en esos casos, prefiero ayudar a orientar las investigaciones a que se cometa un latrocinio [acción propia de un ladrón o de quien defrauda a alguien gravemente] a partir de una información que no es correcta. Y en ese sentido yo acepto las llamadas de todos ustedes. Por eso nunca les he cambiado el teléfono y todos los periodistas me llaman recurrentemente”.