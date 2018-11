La entrevista del fiscal General se da luego de las grabaciones dejadas por Jorge Pizano antes de morir y reveladas por Noticias Uno, el 12 de noviembre, que indican que Néstor Humberto Martínez sabía de las irregularidades de Odebrecht antes de convertirse en el máximo funcionario de la Fiscalía General de la Nación.

Martínez dio a conocer su versión de los hechos respecto a las pruebas dejadas por Pizano, y las razones por las que no denunció ante las autoridades las irregularidades en contratos de la Ruta del Sol con la multinacional brasileña.

Pero en un momento de la entrevista, justo cuando el fiscal le mostraba al periodista Juan Roberto Vargas un pantallazo de una conversación en Whatsapp que sostuvo con Pizano, e hizo el mismo gesto ante la cámara del noticiero, se pudo ver cómo le entró una llamada de un contacto ‘Yamhure’.

Finalizado el diálogo con el medio de comunicación, la conversación se trasladó a Twitter luego de que se compartieran varias imágenes en las que se aprecia el contacto del teléfono privado del fiscal. No obstante, el tema empezó a ser ampliamente compartido luego de que la periodista Camila Zuluaga publicó un trino preguntando si ese Yamhure del celular es Ernesto Yamhure, “el cercano al Centro Democrático”.

El asunto logró más vuelo en redes cuando el periodista Daniel Coronell, si bien no dijo explícitamente que el tal Yamhure del celular es Ernesto Yamhure, el columnista que consultaba sus textos con el jefe paramilitar Carlos Castaño, sí relacionó la llamada al fiscal con un hecho relacionado entre Ernesto Yamhure y la directora de Noticias Uno, Cecilia Orzoco.

Cabe recordar que, según El Espectador, Cecilia Orozco Tascón denunció a Ernesto Yamhure por los delitos de injuria y calumnia ante la Fiscalía General de la Nación en 2016, después de que el hombre dijera en Twitter que la directora de Noticias Uno hace parte “del cartel de Cali”.

Por su parte, Ernesto Yamhure expresó en su cuenta de Twitter que “pónganse serios y dejen la pendejada”, soltando en el mismo mensaje una polémica afirmación: “concéntrense en lo fundamental: el suicidio de Pizano (el testigo de Odebrecht)”.

