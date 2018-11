En esas grabaciones de audio Jorge Enrique Pizano, que ejercía como ‘controller’ de los contratos de la Ruta del Sol, dejó claro que con documentos en mano le contó en 2015 a Néstor Humberto Martínez (entonces abogado de Corficolombiana) muchas de las irregularidades de Odebrecht en Colombia.

Por eso, el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, concedió una entrevista en Noticias Caracol, y lo primero que dijo fue que Pizano lo invitó a una reunión a la que él fue en calidad de “amigo personal”, pues le había pedido el favor de que “le llevara unos documentos al doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo”.

Preguntado sobre por qué si conocía esas irregularidades no las denunció ante las autoridades competentes, Martínez se remitió a las palabras que quedaron consignadas en las grabaciones.

“La respuesta está en las grabaciones que conocimos todos los colombianos el fin de semana. Yo le pregunto a Jorge Enrique: ‘¿diga, estos son coimas, son sobornos. Sí o no?’ Y él me dice que no tenía certeza. Es decir, él no tenía certeza de que eso fuese un delito de corrupción. De tal manera que uno no puede ir ante las autoridades a decir que averigüen esto que parece que puede o no puede ser”, dijo Martínez.

El fiscal dijo que aunque no es su intención escudarse en la ley, de todas formas se siente respaldado ya que “en Colombia los particulares no están obligados a denunciar”.

Martínez dice que aunque Pizano “descubrió que había unos contratos que no tenían fundamento”, esas pruebas no prosperaron porque “él no sabía para dónde iba el dinero”, y que ahora que “la Fiscalía descubrió todo el entramado de corrupción de Odebrecht, incluidos esos contratos, pues ya sabemos que eran coimas”.

En desarrollo…