Según dijo Gustavo Petro en entrevista con Vicky Dávila, Jorge Enrique Pizano (testigo del caso Odebrecht y que ahora salpicó al fiscal Néstor Humberto Martínez) temía por su vida porque creía que lo estaban siguiendo e interceptando debido a la información que tenía sobre el caso.

“Pienso que según Pizano, en su propia voz ante mi asesor, él creía que lo iban a matar”, explicó Petro en la emisora, y se refirió a un mensaje que dejó el fallecido testigo con el jefe de prensa del senador.

“Pero, ¿quién?”, preguntó Dávila.

“Voy a leer, para no caer en el… (lo interrumpen) Este es el escrito que Andrés (Hernández) me pasa a mí, y dice: ‘Pizano estaba preocupado de que lo fueran a matar por el caso de la Ruta del Sol. Me señaló que en esto había gente más poderosa que el fiscal’; palabras de Pizano, ‘había más gente que sabía lo que estaba pasando, y que por ello había recibido llamadas en donde lo amenazaban’. O sea, a él lo estaban amenazando por teléfono, y eso es lo que dice Pizano”, reveló Petro.