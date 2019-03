Néstor Humberto Martínez se refirió a la carta que difundieron en las últimas horas esos tres excabecillas de la desarmada guerrilla para recordar a Manuel Marulanda por los 11 años de su muerte por causas naturales.

En un fragmento de ese texto, los integrantes de la Farc señalan:

“Invitamos al Estado, a que, recurriendo no a la ley obtusa o al derecho penal del enemigo, ni a montajes judiciales; sino al sentido común, a retirar el odio, la intransigencia de su guerra y toda la maleza jurídica que han atravesado, como una mula muerta, en el camino de la paz”.

Por otro lado, la sugerencia del expresidente Juan Manuel Santos, en entrevistas a medios, para que el fiscal contactara personalmente a los excombatientes y les garantizara que no serán extraditados porque “hay que darles la confianza de que no va a ser así, que se sometan a las reglas de juego que ellos mismos se comprometieron a acatar”, motivó la respuesta de Martínez, que recogió W Radio.

El funcionario destacó en el Congreso que en este momento ninguno tiene cuentas pendientes con la justicia y que no se entiende por qué se esconden:

“La Fiscalía no tiene en este momento elementos para imputarles conductas punitivas a ellos. Si no hay incursión en delitos, ¿a qué le temen? Porque no le pueden temer a la paz”.